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Общество ,  
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До 2,8 тыс. возросло число погибших при землетрясении в Мьянме

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 2886, еще 4639 человек пострадали, сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу государственного административного совета страны.

В ведомстве также уточнили, что 373 человека пропали без вести. Новые цифры поступили спустя пять дней после природного бедствия.

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Фото:Reuters

Гуманитарные и правозащитные организации предполагают, что число погибших превысит 3 тыс. человек, сообщил Reuters.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран.

ООН выделила для оказания помощи Мьянме и другим пострадавшим регионам $5 млн. МЧС России направило в страну своих спасателей, по данным на 1 апреля, в стране работают 264 сотрудника министерства.

Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Так, накануне, спустя 91 час после землетрясения, спасли пожилую женщину, которая лежала под завалами разрушенного здания.

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