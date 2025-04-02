До 2,8 тыс. возросло число погибших при землетрясении в Мьянме
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 2886, еще 4639 человек пострадали, сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу государственного административного совета страны.
В ведомстве также уточнили, что 373 человека пропали без вести. Новые цифры поступили спустя пять дней после природного бедствия.
Гуманитарные и правозащитные организации предполагают, что число погибших превысит 3 тыс. человек, сообщил Reuters.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощутили жители Таиланда и ряда соседних стран.
ООН выделила для оказания помощи Мьянме и другим пострадавшим регионам $5 млн. МЧС России направило в страну своих спасателей, по данным на 1 апреля, в стране работают 264 сотрудника министерства.
Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Так, накануне, спустя 91 час после землетрясения, спасли пожилую женщину, которая лежала под завалами разрушенного здания.
Читайте РБК в Telegram.
Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Франция сменила посла в России
Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин
Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке
Сколько новых миллиардеров появилось в России
В стрелковом клубе погиб депутат
Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника
Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов