В Бангкоке рухнуло здание из-за землетрясения
В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Геологическая служба США. Толчки также ощущались в Таиланде.
Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press передает, что в Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах.
Население Бангкока составляет около 17 млн человек.
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