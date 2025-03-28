В Бангкоке рухнуло здание из-за землетрясения в Таиланде и Мьянме

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В Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Геологическая служба США. Толчки также ощущались в Таиланде.

Bangkok Post передает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2, в Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Associated Press передает, что в Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов из-за землетрясения. Тысячи людей, эвакуировавшихся из зданий и отелей, остаются на улицах.

Население Бангкока составляет около 17 млн человек.

Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

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