МЧС назвало число российских спасателей в Мьянме
МЧС России отправило 264 спасателя для оказания помощи населению Мьянмы после землетрясения, сообщает пресс-служба ведомства.
31 марта очередные самолеты прибыли в пострадавший регион.
«МЧС России сформировало самую большую группировку спасателей для оказания помощи населению Мьянмы», — говорится в сообщении.
Изначально МЧС России направило в Мьянму, где 28 марта произошло мощное, магнитудой 7,7, землетрясение, 120 спасателей, среди них — кинологи, анестезиологи и психологи.
Потом Россия направляла дополнительные группы, в том числе два самолета с 95 специалистами. В их составе — кинологические расчеты и медицинские работники.
К 31 марта число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек, более 3900 пострадали. Еще 270 человек пропали без вести.
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