Россиянин пропал без вести после землетрясения в Мьянме

Фото: Reuters

Россиянин пропал без вести в Мандалае после мощного землетрясения. Об этом сообщает Khit Thit Media.

По данным издания, мужчина работал в Мьянме учителем в местной средней школе. Помимо россиянина, также числятся пропавшими без вести трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин.

Как сообщает ТАСС, сотрудник посольства России в Мьянме отправится Мандалай для выяснения судьбы россиян, которые могли оказаться в зоне стихийного бедствия.

РБК направил запрос в посольство России в Мьянме.

Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме произошло 28 марта 2025 года. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии также пострадал Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме.

По последним данным, погибшими в результате землетрясения числятся более 2,7 тыс. человек, по всей стране повреждены жилые здания и инфраструктура.

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