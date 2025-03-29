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Рядом со столицей Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

28 марта в стране произошло землетрясение магнитудой 7,7. Число погибших превысило 1 тыс. человек, толчки ощутили жители Таиланда и Китая. Некоторые страны, включая Россию, направили в Мьянму группы спасателей
Фото: Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС
Фото: Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС

Неподалеку от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали около 12:20 мск, они произошли на глубине 10 км.

Землетрясение зафиксировали в 19 км от Нейпьидо. В столице страны проживают 925 тыс. человек.

Информации о погибших и разрушенных зданиях нет.

Рухнувшие высотки и разрушенные храмы: последствия землетрясения в Азии
Фотогалерея 

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, это наиболее сильное землетрясение в истории страны. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 1 тыс. человек. Подземные толчки также ощутили жители других стран, в частности, в Таиланде рухнули несколько зданий. В Бангкоке из-за обрушения строящейся 30-этажной высотки погибли три человека, десятки оказались под завалами.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с произошедшим. МЧС России направило в Мьянму 120 спасателей для помощи в ликвидации последствий бедствия. В республику также прилетели российские кинологи, анестезиологи и психологи.

Рядом со столицей Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,1
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ООН выделила $5 млн для оказания помощи стране и другим пострадавшим регионам. В организации подчеркнули, что природное бедствие усугубило «и без того тяжелую гуманитарную ситуацию» в Мьянме.

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Дарья Беспалько
Мьянма землетрясение стихийное бедствие
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