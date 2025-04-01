Пожилую женщину спасли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения
Пожилую женщину спасли из-под завалов разрушенного здания в Мьянме спустя 91 час после землетрясения, передает Sky News.
Женщину спасли рано утром 1 апреля в столице страны Нейпьидо, сообщили в городском пожарном управлении.
По последним данным, число погибших превысило 2,7 тыс. человек, пострадали более 4,5 тыс., еще 441 числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в телеобращении заявил, что число погибших может превысить 3 тыс. человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в центральной и северо-западной частях Мьянмы обрушилось или получило серьезные повреждения более 10 тыс. зданий.
В ООН, в свою очередь, сообщили, что в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, который находился недалеко от эпицентра землетрясения, в результате обрушения здания детского сада погибли 50 детей и две учительницы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта, оно стало мощнейшим в стране за последние 80 лет. Толчки ощущались также в Таиланде и Китае.
В результате стихийного бедствия в столице Таиланда Бангкоке рухнуло высотное здание, там продолжают разбирать завалы. В спасательной службе рассказали, что, по их оценкам, под завалами находится около 70 тел погибших.
Всего, по последним данным, в результате разрушения здания в Бангкоке погибли 30 человек, 74 человека числятся пропавшими без вести.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте
Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется
Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
ЦБ резко поднял официальный курс доллара
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов