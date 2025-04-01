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Общество ,  
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Пожилую женщину спасли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения

Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

Пожилую женщину спасли из-под завалов разрушенного здания в Мьянме спустя 91 час после землетрясения, передает Sky News.

Женщину спасли рано утром 1 апреля в столице страны Нейпьидо, сообщили в городском пожарном управлении.

По последним данным, число погибших превысило 2,7 тыс. человек, пострадали более 4,5 тыс., еще 441 числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в телеобращении заявил, что число погибших может превысить 3 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в центральной и северо-западной частях Мьянмы обрушилось или получило серьезные повреждения более 10 тыс. зданий.

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек
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Фото:Reuters

В ООН, в свою очередь, сообщили, что в Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, который находился недалеко от эпицентра землетрясения, в результате обрушения здания детского сада погибли 50 детей и две учительницы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта, оно стало мощнейшим в стране за последние 80 лет. Толчки ощущались также в Таиланде и Китае.

Рухнувшие высотки и разрушенные храмы: последствия землетрясения в Азии
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В результате стихийного бедствия в столице Таиланда Бангкоке рухнуло высотное здание, там продолжают разбирать завалы. В спасательной службе рассказали, что, по их оценкам, под завалами находится около 70 тел погибших.

Всего, по последним данным, в результате разрушения здания в Бангкоке погибли 30 человек, 74 человека числятся пропавшими без вести.

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