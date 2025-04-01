Путин обсудил с Совбезом ситуацию с мораторием на удары по энергетике

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Темой внеочередного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России стало исполнение договоренностей о прекращении Россией и Украиной ударов по энергосистемам. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится о проблеме «исполнения договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам». При этом ссылка ведет на сообщение Кремля о том, что «Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток».

В том же сообщении говорится о возможности «выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон».

Кроме того, участники обсудили дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Заседание прошло в Кремле в формате видеоконференции.

Президент России 18 марта провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в ходе которого согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Путин заявил, что соответствующий приказ уже отдан российским военным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассмотрит предложение Вашингтона после получения дополнительных деталей. Он также анонсировал беседу с Трампом, запланированную на 19 марта.

В ночь на 19 марта нефтебазу в станице Кавказской атаковали три беспилотника, что привело к возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м. В Минобороны России назвали произошедшее провокацией, направленной на срыв мирных инициатив американского президента.

Москва и Вашингтон 25 марта согласовали перечень объектов, на которые распространяется мораторий. В этот список вошли нефтеперерабатывающие заводы; трубопроводы, хранилища и насосные станции; объекты генерации и передачи электроэнергии; атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет ранее достигнутые договоренности и не наносит удары по энергетическим объектам Украины.