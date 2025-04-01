 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с мораторием на удары по энергетике

Сюжет
Военная операция на Украине

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с мораторием на удары по энергетике
Video

Темой внеочередного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России стало исполнение договоренностей о прекращении Россией и Украиной ударов по энергосистемам. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Кремля. 

В сообщении говорится о проблеме «исполнения договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам». При этом ссылка ведет на сообщение Кремля о том, что «Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток».

В том же сообщении говорится о возможности «выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон».

Кроме того, участники обсудили дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Заседание прошло в Кремле в формате видеоконференции.

Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по российской энергетике
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Президент России 18 марта провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в ходе которого согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Путин заявил, что соответствующий приказ уже отдан российским военным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассмотрит предложение Вашингтона после получения дополнительных деталей. Он также анонсировал беседу с Трампом, запланированную на 19 марта.

В ночь на 19 марта нефтебазу в станице Кавказской атаковали три беспилотника, что привело к возгоранию на площади 1,7 тыс. кв. м. В Минобороны России назвали произошедшее провокацией, направленной на срыв мирных инициатив американского президента.

Москва и Вашингтон 25 марта согласовали перечень объектов, на которые распространяется мораторий. В этот список вошли нефтеперерабатывающие заводы; трубопроводы, хранилища и насосные станции; объекты генерации и передачи электроэнергии; атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет ранее достигнутые договоренности и не наносит удары по энергетическим объектам Украины.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Совбез Россия Украина Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин обсудил с Совбезом проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Политика
Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений
Политика
Путин назначил Масленникова замсекретаря Совбеза России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Германия выделит Украине более €11 млрд военной помощиПолитика, 17:12
Дуров продал первоапрельские кирпичи на десятки миллионов рублейТехнологии и медиа, 17:09
Си предложил Моди отношения в виде «танго Слона и Дракона»Политика, 17:07
Путин заявил о полноценном визите Си Цзиньпина в Россию на День победыПолитика, 17:06
В Энгельсе ограничат въезд в 22 СНТ из-за саперных работПолитика, 17:05
Финляндия выйдет из конвенции о запрете противопехотных минПолитика, 17:04
Умер зампред Конституционного суда Сергей МавринОбщество, 16:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Владимир Мединский прокомментировал «назначение» на место ЦеретелиПолитика, 16:48
Военная пенсия в 2025 году: как рассчитывается и будет ли повышениеИнвестиции, 16:46
Банкротство под ключ: как полностью списать долг с физического лицаОтрасли, 16:43
FIS сняла отстранение за читерство с экипировкой с норвежских прыгуновСпорт, 16:43
Танкер Koala отправили в ремонт после взрыва в порту Усть-ЛугиОбщество, 16:41
Банки продолжили снижать ставки по ипотеке: вырастет ли спрос на жильеНедвижимость, 16:40
В ФССП рассказали о работе над изъятием биткоинов в пользу государстваКрипто, 16:35