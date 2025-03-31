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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по российской энергетике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать энергообъекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным Минобороны, 30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии, что привело к перебоям в электроснабжении Суземского района.

Около 20:00 украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в Севском районе, что также вызвало отключение линии 10 кВ и оставило без электричества ряд потребителей.

«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Украина поддержала инициативу и согласилась на 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам.

По уточненным позже договоренностям, под запрет на атаки попали нефтепроводы, газопроводы, хранилища, насосные станции, электростанции и подстанции.

Несмотря на соглашение о 30-дневном моратории, Минобороны России неоднократно заявляло о продолжающихся атаках на энергосистему. Так, в ночь на 26 марта беспилотники атаковали оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму и объект филиала «Россети Центр» в Брянской области. Позднее удары были зафиксированы и по объекту энергетической инфраструктуры в Курской области.

Генштаб ВСУ и также президент Украины Владимир Зеленский опровергли нанесение ударов по российским объектам энергетики 25–26 марта, заявив, что атак на инфраструктуру в указанные даты не было.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что происходящее свидетельствует о «тотальной бесконтрольности» действий украинской армии.

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