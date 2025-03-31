Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по российской энергетике
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать энергообъекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным Минобороны, 30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии, что привело к перебоям в электроснабжении Суземского района.
Около 20:00 украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в Севском районе, что также вызвало отключение линии 10 кВ и оставило без электричества ряд потребителей.
«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине», — говорится в сообщении ведомства.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 18 марта договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Украина поддержала инициативу и согласилась на 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам.
По уточненным позже договоренностям, под запрет на атаки попали нефтепроводы, газопроводы, хранилища, насосные станции, электростанции и подстанции.
Несмотря на соглашение о 30-дневном моратории, Минобороны России неоднократно заявляло о продолжающихся атаках на энергосистему. Так, в ночь на 26 марта беспилотники атаковали оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму и объект филиала «Россети Центр» в Брянской области. Позднее удары были зафиксированы и по объекту энергетической инфраструктуры в Курской области.
Генштаб ВСУ и также президент Украины Владимир Зеленский опровергли нанесение ударов по российским объектам энергетики 25–26 марта, заявив, что атак на инфраструктуру в указанные даты не было.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что происходящее свидетельствует о «тотальной бесконтрольности» действий украинской армии.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей
В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате
«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании
Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов