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Война санкций ,  
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Евросоюз пообещал «много козырей» в ответ на торговые пошлины Трампа

Урсула фон дер Ляйен: у Европы есть козыри на новые пошлины Трампа
Сюжет
Война санкций
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) ответит жесткими контрмерами на таможенные тарифы США для европейских товаров, но пока не хочет их применять. В ЕС надеются найти выход из торгового конфликта в ходе переговоров с американцами, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сегодняшней сессии Европарламента в Страсбурге. Фрагмент трансляции выступления опубликован в официальном аккаунте еврочиновницы в соцсети X.

«Европа не начинала тарифную конфронтацию. Но у Европы есть все, чтобы защитить своих людей и процветание», — говорится в комментарии фон дер Ляйен. По ее словам, у объединения «много козырей».

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Во время выступления перед евродепутатами глава ЕК отметила, что ЕС подойдет к переговорам с позиции силы и для этого есть много аргументов: европейские власти будут развивать внутренний рынок и торговые отношения с другими партнерами, передает Euronews.

«Наша отличительная черта заключается не только в том, что мы являемся крупнейшим рынком в мире, но и в том, что мы надежны и предсказуемы», — сказала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что администрация США объявила о 25-процентном повышении тарифов на импорт стали, алюминия, автомобилей и автомобильных деталей. Следующими секторами, на которые будут распространяться тарифы, станут полупроводники, фармацевтика и древесина. Также европейцы ожидают анонсированного Трампом объявления «так называемых взаимных тарифов, которые немедленно будут применяться почти ко всем товарам и многим странам мира», отметила фон дер Ляйен.

Ранее Дональд Трамп окрестил 2 апреля, когда вступят в силу новые тарифы, днем освобождения Америки. Еще в феврале он поручил администрации выявить торговых партнеров США, которые прибегают к недобросовестным практикам.

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Во время своего первого президентского срока Трамп уже прибегал к подобным мерам, так что Брюссель начал разработку ответных шагов еще прошлым летом.

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