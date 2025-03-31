Как торговые пошлины стали главным оружием Трампа от Украины до Канады

США грозят ввести «вторичные пошлины» на российскую нефть и готовят тарифную атаку на своих торговых партнеров по всему миру. ЕС намерен контратаковать. Подробнее о торговых войнах Дональда Трампа — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Как Трамп пытается оказать экономическое давление на Россию

30 марта президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что был «очень зол» и «взбешен» предложением президента России Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести в республике выборы и привести к власти «дееспособное» правительство для последующих переговоров. Трамп, впрочем, добавил, что его «гнев быстро рассеется», если его российский коллега «поступит правильно» и заключит перемирие с Украиной.

Общаясь с журналистами на борту Air Force One в тот же день, Трамп вновь заявил, что расстроился из-за заявлений российского руководства в адрес президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что Путин должен заключить сделку с Зеленским, «нравится он ему или нет». Президент США добавил, что хотя и не видит попыток Москвы затянуть переговоры, у США есть «психологический дедлайн» для достижения перемирия, но называть его не стал. Ранее в СМИ фигурировали две потенциальные даты, к которым в Вашингтоне хотели бы договориться о соглашении, — 20 апреля, когда Пасху отмечают православные и католики, и 30 апреля, когда пройдет 100 дней со дня инаугурации Трампа.

Президент США также пригрозил, что если сторонам не удастся выйти на соглашение о перемирии и он посчитает, что это произошло по вине России, то США введут вторичные пошлины на российскую нефть. Он обещал, что это произойдет стремительно, на все потребуется не более месяца, а тарифная ставка составит 25–50%.

23–25 марта в Эр-Рияде прошли переговоры США с Россией и Украиной. По их итогам Москва и Вашингтон объявили о готовности обеспечить реализацию «черноморской инициативы», которая предполагает обеспечение безопасности судоходства в Черном море, неприменение силы против коммерческих судов и запрет их использования в военных целях. В Кремле выдвинули ряд условий, связанных со снятием ограничений и санкций, в том числе с Россельхозбанка. В итоговых заявлениях также была подтверждена разработка мер, касающихся моратория на удары по объектам энергетики, и назван срок его действия — 30 суток с 18 марта.

Руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева считает, что ужесточение риторики Трампа в отношении России во многом продиктовано внутриполитическими причинами. Давление на республиканскую администрацию возросло после скандала вокруг секретного чата в мессенджере Signal, в котором обсуждались удары по позициям йеменских хуситов и который наложился на критику демократами политики Трампа в отношении украинского урегулирования, отметила эксперт в разговоре с РБК. «Ему нужно как-то показать, что он не готов полностью слить Украину России и идти на уступки Путину, а, напротив, соблюдает некий баланс и при помощи кнута и пряника пытается подтолкнуть обе стороны к договоренности», — пояснила она.

По мнению эксперта, риторика Трампа в первую очередь направлена на внутреннюю аудиторию, и это понимают в Москве, о чем свидетельствует довольно сдержанная реакция Кремля. Вместе с тем Трамп хочет добиться быстрых результатов, но пока договоренностей, которыми он мог бы похвастаться перед американской общественностью, нет. Угрожая ввести «вторичные тарифы», Трамп пытается нащупать новые инструменты экономического давления на Москву, поскольку традиционный их арсенал практически исчерпан, отметила Журавлева. «Надо также понимать, что Соединенные Штаты не хотели бы, чтобы Россия полностью вернулась на энергетический рынок в том масштабе, который был до введения санкций, поскольку у США есть свои планы на лидерство в этом секторе. Трамп, таким образом, пытается убить одним выстрелом двух зайцев», — резюмировала она.

Какие тарифы уже ввела администрация Дональда Трампа Увеличены с 10 до 20% пошлины на китайские товары.

Введены тарифы 25% на канадский и мексиканский импорт (кроме автомобильной продукции и товаров, подпадающих под трехстороннее торговое соглашение USMCA; кроме того, ставка для канадских удобрений и энергоресурсов снижена до 10%).

Начали действовать 25-процентные тарифы на весь импорт стали и алюминия.

Чем ЕС ответит на тарифы Трампа

Еврокомиссия (ЕК) 12 марта, в день вступления в силу американских пошлин на алюминий и сталь, анонсировала ответные меры. Согласно опубликованному плану, с 1 апреля блок восстановит пошлины 2018 и 2020 годов на товары из США на общую сумму €6,4 млрд, а в середине апреля введет в действие новый пакет, который затронет поставки на €18 млрд. В то же время в ЕК подчеркнули, что блок по-прежнему готов работать с администрацией США для поиска решения путем переговоров.

В целом действия Вашингтона не стали сюрпризом для ЕС — во время своего первого президентского срока Трамп уже прибегал к подобным мерам, так что Брюссель начал разработку ответных шагов еще прошлым летом. Изначально в ЕС делали ставку на переговоры, рассчитывая предложить увеличение закупок американской продукции, включая сжиженный природный газ (СПГ), что в конечном счете могло бы сократить торговый дефицит США во взаимной торговле, о котором регулярно говорит Трамп. На случай провала этой тактики ЕК также составила перечень импортируемых из США товаров, на которые могла бы ввести пошлины в размере 50% или более.

На прошлой неделе вице-президент ЕК Марош Шефчович, отвечающий за торговую политику блока, встретился в Вашингтоне с высшими должностными лицами США, включая министра торговли Говарда Лютника, чтобы попытаться предотвратить трансатлантическую торговую войну. Однако это не помешало Трампу анонсировать 25-процентные пошлины на весь автомобильный импорт. Наиболее чувствительны они для Германии — согласно данным Федерального статистического управления ФРГ, ни одна другая страна не импортировала столько автомобилей из Германии в 2024 году, как Соединенные Штаты, которые лидируют с долей экспорта 13,1%, за ними следуют Великобритания с 11,3% и Франция с 7,4%. Tagesschau со ссылкой на американскую аналитическую компанию Bernstein сообщает, что потенциальные убытки немецких автоконцернов можно оценить примерно в €11 млрд.

И.о. канцлера Германии Олаф Шольц заявил 30 марта, что ЕС жестко отреагирует на тарифную атаку Трампа, но отметил, что блок открыт для компромисса. При этом, по мнению Шольца, ЕС сейчас необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле с другими партнерами в мире. «Мы — это 27 стран ЕС, а также более 70 стран и регионов, с которыми мы связаны торговыми соглашениями. Мы открыты [к диалогу], но мы не наивны», — заключил глава немецкого правительства. По данным испанской El País, ЕС сейчас активно устанавливает контакты с другими партнерами и ускоряет процесс работы над торговыми соглашениями, в том числе со странами МЕРКОСУР.

По информации издания, ЕК, помимо анонсированных ранее зеркальных тарифов, рассматривает и более радикальные меры. «В европейском каталоге нет красных линий», — заявил El Pais высокопоставленный еврочиновник. В первую очередь обсуждается применение так называемого Инструмента по борьбе с принуждением (ACI), утвержденного в 2023 году. Это механизм, который устраняет любые бюрократические препятствия для ответа в случае экономического давления со стороны других государств. Применение ACI позволит закрыть европейский рынок для определенных американских товаров и услуг, а также исключить участие американских компаний в тендерах или проектах, финансируемых из бюджета ЕС, поясняет El Pais. В то же время, по информации издания, в Евросоюзе намерены отложить вступление в силу зеркальных пошлин против некоторых американских товаров, в частности бурбона (в ответ на них Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины на европейские спиртные напитки и вино, что вызвало серьезную обеспокоенность в Париже, Риме и Дублине).

Financial Times (FT), анализируя другие возможные меры ЕС, прогнозирует, что союз может обратить особое внимание на высокотехнологический сектор и ввести ограничения в области интеллектуальной собственности. Другим ответным шагом может стать запрет на заключение государственных контрактов с компанией Starlink Илона Маска. Например, Италия уже пересматривает вопрос об использовании этой системы спутниковой связи. «Услуги — вот где США уязвимы», — заявил изданию европейский дипломат. В 2023 году профицит США в торговле услугами с ЕС составил €109 млрд, в то время как в сфере торговли товарами наблюдался дефицит в размере €157 млрд. Однако опрошенные FT европейские чиновники признают, что конечной целью Брюсселя является деэскалация посредством всеобъемлющего торгового соглашения с США.

Что изменят «зеркальные» пошлины США

2 апреля, на следующий день после восстановления европейских пошлин на американские товары, Вашингтон планирует объявить о введении «взаимных» («зеркальных») тарифов. Дату их вступления в силу Трамп окрестил «днем освобождения» Америки. Еще в феврале он поручил администрации выявить торговых партнеров США, которые прибегают к следующим недобросовестным практикам:

введение тарифов на американские товары;

несправедливые и дискриминационные налоги для американских предприятий, работников и потребителей;

субсидирование местных производителей и обременительные нормативные требования к американским предприятиям, работающим в других странах;

практики, которые приводят к отклонению от обменного курса не в пользу США, ограничения на заработные платы и иные меры, которые делают американские предприятия неконкурентоспособными;

иные меры, которые, на взгляд правительства США, несправедливо ограничивают доступ американских компаний к местным рынкам и создают иные препятствия для честной конкуренции.

В Белом доме рассчитывают, что «взаимные» пошлины помогут сбалансировать торговые отношения США, придадут стимул развитию американской промышленности, а также обеспечат средства для реализации иных предвыборных обещаний Трампа, в том числе налоговых послаблений. По данным The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность ввести единую тарифную ставку 20% в отношении практически всех американских торговых партнеров, но окончательное решение пока не принято. Bloomberg ранее сообщил со ссылкой на источники, что под тарифы не подпадут те государства, которые не вводили пошлин на американскую продукцию и с которыми у США торговый профицит.

30 марта Трамп заявил, что новые пошлины затронут все без исключения страны мира, хотя прежде глава Минфина Скотт Бессент обещал, что они коснутся лишь «грязных 15%» мировых экономик. В администрации ни разу не назвали перечень этих стран, но в документе Торгового представительства США, посвященном отслеживанию недобросовестных торговых практик, упоминаются Аргентина, Великобритания, Европейский союз, Индия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР, Япония и другие государства, на которые в совокупности приходится 88% торгового оборота США.

Но ясности, как механизм введения «зеркальных» пошлин будет реализован на практике, до сих пор нет. Трамп ранее анонсировал «взаимные» тарифы на канадскую молочную продукцию, однако канадские пошлины на американскую «молочку», вызвавшие его возмущение, начинают действовать только в случае превышения определенного лимита поставок, и до сих пор они ни разу не применялись, отметил CNN.

Как бы то ни было, соседние страны, чьи экономики уже изрядно пострадали от начатых Трампом тарифных войн, объявили о готовности дать отпор. 28 марта премьер-министр Канады Марк Карни проинформировал американского президента, что Оттава ответит на тарифы 2 апреля собственными новыми пошлинами, которые призваны «защитить канадских рабочих и нашу экономику». А президент Мексики Клаудия Шейнбаум 30 марта сказала: «Мы ожидаем финального заявления — возможно, многое станет известно 2 апреля. В любом случае важно подчеркнуть: правительство будет действовать в интересах народа Мексики и всей нации».