Число загрузок мессенджера Signal удвоилось после скандала с Уолтцем

Майк Уолтц (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Число скачиваний мессенджера Signal выросло вдвое после скандала с участием главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Он был добавлен в групповой чат, где высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали атаку на повстанцев-хуситов в Йемене. Об этом сообщил TechCrunch.

По данным сервиса Appfigures, который анализирует данные о загрузках приложений, число скачиваний Signal 24 марта выросло на 26%. В этот день в The Atlantic были опубликован материал, в котором Голдберг сообщил о том, что был включен в групповой чат. 26 марта приложение Signal загрузили более 195 тыс. раз, тогда как в среднем за день его скачивают около 95 тыс. раз.

В журнале The Atlantic 24 марта появился материал главного редактора Джеффри Голдберга, который сообщил, что случайно оказался в чате в Signal, где обсуждалась военная операция США против хуситов. В беседу его добавил советник Белого дома на нацбезопасности Майк Уолтц. В чате были глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие члены правительства США.



Уолтц заявил, что Голдберг каким-то образом получил чей-то контакт и смог попасть в закрытый чат, в беседе он отображался как кто-то другой. Советник подчеркнул, что не знаком с Голдбергом и у него не было его номера, при этом он взял на себя ответственность за инцидент.

Голдберг говорил, что в беседе фигурировали оперативные данные о предстоящих ударах по хуситам, в том числе информация о целях, вооружении и последовательности атак. Хегсет отвергал это утверждение, но Голдберг назвал заявление министра обороны лживым, опубликовав сделанные им скриншоты беседы в Signal.

Трамп 30 марта заявил, что не будет увольнять задействованных в скандале чиновников и подчеркнул, что по-прежнему доверяет Уолтцу и Хегсету.



Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России.