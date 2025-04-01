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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Число загрузок мессенджера Signal удвоилось после скандала с Уолтцем

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Возвращение Трампа в Белый дом
Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Число скачиваний мессенджера Signal выросло вдвое после скандала с участием главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Он был добавлен в групповой чат, где высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали атаку на повстанцев-хуситов в Йемене. Об этом сообщил TechCrunch.

По данным сервиса Appfigures, который анализирует данные о загрузках приложений, число скачиваний Signal 24 марта выросло на 26%. В этот день в The Atlantic были опубликован материал, в котором Голдберг сообщил о том, что был включен в групповой чат. 26 марта приложение Signal загрузили более 195 тыс. раз, тогда как в среднем за день его скачивают около 95 тыс. раз.

В журнале The Atlantic 24 марта появился материал главного редактора Джеффри Голдберга, который сообщил, что случайно оказался в чате в Signal, где обсуждалась военная операция США против хуситов. В беседу его добавил советник Белого дома на нацбезопасности Майк Уолтц. В чате были глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие члены правительства США.

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Уолтц заявил, что Голдберг каким-то образом получил чей-то контакт и смог попасть в закрытый чат, в беседе он отображался как кто-то другой. Советник подчеркнул, что не знаком с Голдбергом и у него не было его номера, при этом он взял на себя ответственность за инцидент.

Голдберг говорил, что в беседе фигурировали оперативные данные о предстоящих ударах по хуситам, в том числе информация о целях, вооружении и последовательности атак. Хегсет отвергал это утверждение, но Голдберг назвал заявление министра обороны лживым, опубликовав сделанные им скриншоты беседы в Signal.

Трамп 30 марта заявил, что не будет увольнять задействованных в скандале чиновников и подчеркнул, что по-прежнему доверяет Уолтцу и Хегсету.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России.

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Персоны
Дональд Трамп Пит Хегсет Майк Уолтц США хуситы
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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