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Уолтц объяснил, как журналист попал в закрытый чат об атаке США на Йемен

Уолтц: журналист попал в закрытый чат по Йемену под чужим телефоном
Советник по нацбезопасности заявил, что у него не было контакта журналиста The Atlantic, который оказался в закрытом чате с министрами, где обсуждали операцию против хуситов
Майк Уолтц
Майк Уолтц (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг под чужим номером оказался в чате в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники США обсуждали удары по хуситам, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц Fox News.

«Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека, я знаю его по его ужасной репутации как журналиста <...> Он ненавидит президента [Дональда Трампа]. Я не писал ему, его [контакта] не было в моем телефоне», — сказал Уолтц. Тем не менее он заявил, что полностью берет на себя ответственность за произошедшее.

По его словам, главред The Atlantic каким-то образом получил чей-то контакт и смог попасть в закрытый чат, в беседе он отображался как кто-то другой, сказал советник.

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24 марта Голдберг сообщил, что случайно оказался в чате в Signal, где члены правительства США обсуждали военную операцию против хуситов. В чат его добавил Уолтц 13 марта — за два дня до объявления американскими властями о начале боевых действий против йеменских повстанцев, указал журналист.

Голдберг говорил, что поначалу в чат присылали «процедурные и политические сообщения», но потом там появились «военные планы». В статье об утечке говорилось, что они включали «оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, в том числе информацию о целях, вооружении, которое будут использовать США, и последовательности атак». Детально военные планы из беседы журналист не стал раскрывать.

Глава Пентагона Пит Хегсет отвергал утверждение, что в чат были отправлены какие-либо военные планы. Голдберг назвал лживым это высказывание министра обороны.

Трамп заявил, что ситуация была «сбоем», и отметил, что считает Уолтца хорошим человеком и что он «усвоил урок». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также говорила, что президент доверяет своей команде, несмотря на эту ситуацию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Майк Уолтц мессенджер хуситы журналист США
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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