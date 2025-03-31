Пропавший в Литве бронетранспортер военных США вытащили из болота
Пропавший в Литве бронетранспортер, в котором находились четверо американских военнослужащих, удалось вытащить из болота, сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передает Delfi.
«В 4:30 операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера», — сказала Шакалене.
Ранее стало известно, что бронетранспортер находился под четырьмя метрами воды и двумя метрами грунта.
Сообщение о пропаже четырех американских солдат и одной гусеничной машины M88 Hercules появилось 25 марта. Они пропали во время учений на полигоне недалеко от границы с Белоруссией. После этого литовские и американские военные начали строить дамбу на месте пропажи.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изначально заявил о гибели четверых солдат, однако в литовских вооруженных силах тогда заявили об отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих их гибель. Пресс-секретарь альянса Эллисон Харт после этого принесла извинения за преждевременное заявление.
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