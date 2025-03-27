В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели 4 солдат США в Литве

Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене и начальник Генштаба Войска обороны Литвы Раймундас Вайкснорас посещают место спасательной операции (Фото: Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преждевременно заявил о гибели четырех пропавших в Литве американских солдат, их поиски продолжаются. Об этом сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт.

«Что касается четырех американских солдат, пропавших во время военных учений в Литве, то поиски продолжаются. Мы сожалеем о любой путанице, связанной с замечаниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сделанными сегодня по этому поводу. Он сослался на появившиеся новостные сообщения и не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна», — написала она в своем Х.

Накануне Рютте заявил о гибели четверых солдат, пропавших во время прохождения учений в Литве. Вместе с тем, в литовских вооруженных силах тогда уточнили, что «нет никаких доказательств или информации, подтверждающих гибель солдат».

Ранее в ВС Литвы объявили, что 25 марта поступило сообщение о пропаже четырех американских солдат и одной гусеничной машины во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде на востоке Литвы недалеко от границы с Белоруссией. Тогда же начались их поиски.

В армии США сообщили, что «бронетранспортер M88 Hercules, которым пользовались четверо пропавших американских солдат во время учений, был обнаружен в Литве». Машина была погружена в воду.