Рютте заявил о гибели четверых пропавших на учениях в Литве военных США
Четверо американских военных, пропавших во время прохождения учений в Литве, погибли, заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает The Washington Post.
Однако, как пишет пресс-служба Вооруженных сил Литвы в X, «на данный момент нет никаких доказательств или информации, подтверждающих гибель солдат».
«Бронетранспортер M88 Hercules, которым пользовались четверо пропавших американских солдат во время учений, был обнаружен в Литве», — говорится в заявлении армии США, передает Reuters. Машина была погружена в воду.
Латвийское агентство Delfi со ссылкой на майора Вооруженных сил Литвы Гинтаутаса Чюниса сообщило, что солдаты армии США и бронетранспортер пропали днем накануне. Они проходили плановые тактические учения в районе Пабраде на востоке Литвы недалеко от границы с Белоруссией. Тогда же начались их поиски.
На территории Литвы не первый раз проходят учения военных НАТО. В октябре 2024 года на полигоне в Швенчёнском районе проходили международные учения «Сильный грифон 2024», в которых приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании и Польши.
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