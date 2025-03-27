Как в Литве ищут в клюквенном болоте пропавших военных США. Фото

Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года (Фото: Министерство обороны Литвы / Reuters) Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года (Фото: Janis Laizans / Reuters) Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер «Геркулес» был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года (Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС) Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Американские военные проводят спасательную операцию на полигоне Пабраде в Литве около границы с Белоруссией. Они пытаются достать из клюквенного болота бронетранспортер M88 Hercules, на котором во время учений пропали четверо американских военных. Спасатели не исключают, что солдаты могут находиться внутри, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает LRT.

Первоначально НАТО сообщило, что военные погибли. В Минобороны Литвы, в свою очередь, говорили, что нет никаких доказательств, что солдаты умерли. Позднее в болоте на полигоне нашли бронетранспортер. В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели военных.

Бронетранспортер нашли в болоте при помощи миноискателей, рассказал командующий операцией по спасению пропавших подполковник Аушрюс Буйкус. «Мы не можем сказать конкретно, какая глубина и как машина легла на дно», — сообщил он (цитата по Delfi). «Я не хочу строить предположения о сроках, потому что в каждый момент мы сталкиваемся с той или иной проблемой — это вода, это ил», — сказал военный. По его словам, глубина болота в этом месте может достигать 3–5 метров. Военные укрепляют берег, чтобы к месту могла подъехать тяжелая техника.

Болото, в котором пропал БТР, — клюквенное, уточнил радио LRT натуралист Андреюс Гайдамавичюс. По его словам, там есть торфяная пустошь. «До недавнего времени там было озеро, рядом с ним есть небольшое озеро, которое заболочено, оно зарастает. Болото, в народе известное как клюквенное, имеет довольно обманчивый вид», — сказал он. По его словам, по такому болоту легко может пройти человек, но тяжелая техника может застрять.