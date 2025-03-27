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Как в Литве ищут в клюквенном болоте пропавших военных США. Фото

Попытки найти пропавших военных США в клюквенном болоте в Литве попали на фото

Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер &laquo;Геркулес&raquo; был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер &laquo;Геркулес&raquo; был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
(Фото: Министерство обороны Литвы / Reuters)
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
(Фото: Janis Laizans / Reuters)
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер «Геркулес» был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
(Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС)
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
(Фото: Janis Laizans / Reuters)

Американские военные проводят спасательную операцию на полигоне Пабраде в Литве около границы с Белоруссией. Они пытаются достать из клюквенного болота бронетранспортер M88 Hercules, на котором во время учений пропали четверо американских военных. Спасатели не исключают, что солдаты могут находиться внутри, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает LRT.

Первоначально НАТО сообщило, что военные погибли. В Минобороны Литвы, в свою очередь, говорили, что нет никаких доказательств, что солдаты умерли. Позднее в болоте на полигоне нашли бронетранспортер. В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели военных.

Бронетранспортер нашли в болоте при помощи миноискателей, рассказал командующий операцией по спасению пропавших подполковник Аушрюс Буйкус. «Мы не можем сказать конкретно, какая глубина и как машина легла на дно», — сообщил он (цитата по Delfi). «Я не хочу строить предположения о сроках, потому что в каждый момент мы сталкиваемся с той или иной проблемой — это вода, это ил», — сказал военный. По его словам, глубина болота в этом месте может достигать 3–5 метров. Военные укрепляют берег, чтобы к месту могла подъехать тяжелая техника.

Болото, в котором пропал БТР, — клюквенное, уточнил радио LRT натуралист Андреюс Гайдамавичюс. По его словам, там есть торфяная пустошь. «До недавнего времени там было озеро, рядом с ним есть небольшое озеро, которое заболочено, оно зарастает. Болото, в народе известное как клюквенное, имеет довольно обманчивый вид», — сказал он. По его словам, по такому болоту легко может пройти человек, но тяжелая техника может застрять.

В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели 4 солдат США в Литве
Политика
Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене и начальник Генштаба Войска обороны Литвы Раймундас Вайкснорас посещают место спасательной операции

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Теги
Литва США бронетранспортер НАТО военные
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