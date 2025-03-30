Пропавший в Литве бронетранспортер находится под четырьмя метрами воды
Бронетранспортер с четырьмя американскими военнослужащими, которые ранее пропали во время учений в Литве, находится под четырьмя метрами воды, и двумя — грунта, сообщает Delfi, со ссылкой на заявления Минобороны Литвы.
«M88A2 Hercules», на котором служили пропавшие американские военнослужащие, в настоящее время находится на глубине около четырех метров под водой и покрыт примерно двухметровым слоем ила», — говорится в сообщении.
Ранее в ВС Литвы объявили, что 25 марта поступило сообщение о пропаже четырех американских солдат и одной гусеничной машины во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде недалеко от границы с Белоруссией.
Тогда же начались их поиски. На месте пропажи военных начали строить насыпь, чтобы достать машину.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о гибели четверых солдат, однако в литовских вооруженных силах тогда уточнили, что «нет никаких доказательств или информации, подтверждающих гибель солдат». Пресс-секретарь альянса Эллисон Харт после этого принесла извинения за преждевременное заявление.
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