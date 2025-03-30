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Пропавший в Литве бронетранспортер находится под четырьмя метрами воды

Минобороны Литвы: пропавший бронетранспортер находится под четырьмя метрами воды
Обстановка на военном полигоне недалеко от Пабраде, где исчезла военная эвакуационная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военнослужащими на борту
Обстановка на военном полигоне недалеко от Пабраде, где исчезла военная эвакуационная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военнослужащими на борту (Фото: Robertas Riabovas / imago-images.de / Global Look Press)

Бронетранспортер с четырьмя американскими военнослужащими, которые ранее пропали во время учений в Литве, находится под четырьмя метрами воды, и двумя — грунта, сообщает Delfi, со ссылкой на заявления Минобороны Литвы.

«M88A2 Hercules», на котором служили пропавшие американские военнослужащие, в настоящее время находится на глубине около четырех метров под водой и покрыт примерно двухметровым слоем ила», — говорится в сообщении.

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Экскаваторы работают на месте проведения спасательной операции на полигоне Пабраде, где пропала военная машина, Литва, 28 марта 2025 года

Ранее в ВС Литвы объявили, что 25 марта поступило сообщение о пропаже четырех американских солдат и одной гусеничной машины во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде недалеко от границы с Белоруссией.

Тогда же начались их поиски. На месте пропажи военных начали строить насыпь, чтобы достать машину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о гибели четверых солдат, однако в литовских вооруженных силах тогда уточнили, что «нет никаких доказательств или информации, подтверждающих гибель солдат». Пресс-секретарь альянса Эллисон Харт после этого принесла извинения за преждевременное заявление.

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Литва бронетранспортер США военные Минобороны
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