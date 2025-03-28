На месте пропажи военных США в болоте в Литве начали строить дамбу. Видео
Литовские и американские военные начали строить насыпь на месте пропажи американских военных в болоте на полигоне в Литве. Об этом сообщила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.
Насыпь нужна для того, чтобы достать со дна болота бронетранспортер M88 Hercules, который пропал во время учений на полигоне Пабраде. Вместе с техникой пропали четверо американских военных. Спасатели не исключали, что солдаты могут находиться внутри.
В течение последних суток спасатели пытались откачать часть ила из болота при помощи экскаваторов и бульдозеров, чтобы добраться до бронемашины. Но этой техники оказалось недостаточно. «Вода устремляется на место инцидента из близлежащего озера. Со вчерашнего дня мы пытаемся вместо песка насыпать глину, а также утрамбовывать песок в большие мешки из мешковины, тем самым создавая такую большую насыпь», — рассказала Шакалене (цитата по LRT).
На кадрах, которые сняли на месте, видно, как грузовики привозят мешки с грунтом на место происшествия и с их помощью укрепляют берега вокруг предполагаемого места затопления бронетранспортера.
Изначально НАТО сообщало, что военные погибли. В болоте на полигоне нашли бронетранспортер. Позднее в НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели военных.
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