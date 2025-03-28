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На месте пропажи военных США в болоте в Литве начали строить дамбу. Видео

На месте пропажи военных США в болоте в Литве начали строить дамбу
Экскаваторы работают на месте проведения спасательной операции на полигоне Пабраде, где пропала военная машина, Литва, 28 марта 2025 года
Экскаваторы работают на месте проведения спасательной операции на полигоне Пабраде, где пропала военная машина, Литва, 28 марта 2025 года (Фото: Janis Laizans / Reuters)

На месте пропажи военных США в болоте в Литве начали строить дамбу. Видео
Video

Литовские и американские военные начали строить насыпь на месте пропажи американских военных в болоте на полигоне в Литве. Об этом сообщила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Насыпь нужна для того, чтобы достать со дна болота бронетранспортер M88 Hercules, который пропал во время учений на полигоне Пабраде. Вместе с техникой пропали четверо американских военных. Спасатели не исключали, что солдаты могут находиться внутри.

В течение последних суток спасатели пытались откачать часть ила из болота при помощи экскаваторов и бульдозеров, чтобы добраться до бронемашины. Но этой техники оказалось недостаточно. «Вода устремляется на место инцидента из близлежащего озера. Со вчерашнего дня мы пытаемся вместо песка насыпать глину, а также утрамбовывать песок в большие мешки из мешковины, тем самым создавая такую большую насыпь», — рассказала Шакалене (цитата по LRT).

В НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели 4 солдат США в Литве
Политика
Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене и начальник Генштаба Войска обороны Литвы Раймундас Вайкснорас посещают место спасательной операции

На кадрах, которые сняли на месте, видно, как грузовики привозят мешки с грунтом на место происшествия и с их помощью укрепляют берега вокруг предполагаемого места затопления бронетранспортера.

Изначально НАТО сообщало, что военные погибли. В болоте на полигоне нашли бронетранспортер. Позднее в НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели военных.

Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер &laquo;Геркулес&raquo; был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер &laquo;Геркулес&raquo; был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года
(Фото: Министерство обороны Литвы / Reuters)
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
(Фото: Janis Laizans / Reuters)
Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер «Геркулес» был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года
(Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС)
Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года
(Фото: Janis Laizans / Reuters)

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