На месте пропажи военных США в болоте в Литве начали строить дамбу

На месте пропажи военных США в болоте в Литве начали строить дамбу. Видео

Экскаваторы работают на месте проведения спасательной операции на полигоне Пабраде, где пропала военная машина, Литва, 28 марта 2025 года (Фото: Janis Laizans / Reuters)

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Литовские и американские военные начали строить насыпь на месте пропажи американских военных в болоте на полигоне в Литве. Об этом сообщила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Насыпь нужна для того, чтобы достать со дна болота бронетранспортер M88 Hercules, который пропал во время учений на полигоне Пабраде. Вместе с техникой пропали четверо американских военных. Спасатели не исключали, что солдаты могут находиться внутри.

В течение последних суток спасатели пытались откачать часть ила из болота при помощи экскаваторов и бульдозеров, чтобы добраться до бронемашины. Но этой техники оказалось недостаточно. «Вода устремляется на место инцидента из близлежащего озера. Со вчерашнего дня мы пытаемся вместо песка насыпать глину, а также утрамбовывать песок в большие мешки из мешковины, тем самым создавая такую большую насыпь», — рассказала Шакалене (цитата по LRT).

На кадрах, которые сняли на месте, видно, как грузовики привозят мешки с грунтом на место происшествия и с их помощью укрепляют берега вокруг предполагаемого места затопления бронетранспортера.

Изначально НАТО сообщало, что военные погибли. В болоте на полигоне нашли бронетранспортер. Позднее в НАТО извинились за поспешное сообщение о гибели военных.

Спасательная операция на учебном полигоне Пабраде, 26 марта 2025 года (Фото: Министерство обороны Литвы / Reuters) Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года (Фото: Janis Laizans / Reuters) Работы по поиску четырех пропавших без вести солдат США недалеко от места, где их бронетранспортер «Геркулес» был найден затопленным на учебном полигоне в Пабраде, Литва, в четверг, 27 марта 2025 года (Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС) Спасательные службы проводят поиск пропавшей машины американских солдат на полигоне Пабраде, Литва, 27 марта 2025 года (Фото: Janis Laizans / Reuters)