Как Вэнс сократил визит в Гренландию до посещения американской базы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс совершит официальный визит в Гренландию, но ограничится посещением расположенной на острове американской базы Питуффик. Какую реакцию это вызвало в Дании и Гренландии — в материале РБК

Джей Ди Вэнс (Фото: Nathan Howard / Reuters)

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс начнет официальный визит в Гренландию, который продлится до 29 марта.

Первоначально планировалось, что американскую делегацию в этой поездке возглавит его супруга Уши Вэнс, проведет на острове три дня и вместе с сыном посетит гонки на собачьих упряжках и осмотрит исторические достопримечательности. Но негативная реакция властей и населения Гренландии на предстоящий визит вынудила Вэнсов отказаться от этих планов и сократить пребывание на острове. «Визит Уши в Гренландию в пятницу вызвал столько волнения, что я решил, что не хочу, чтобы она развлекалась одна», — пояснил вице-президент в сети X. Вэнс также написал, что делегация собирается проверить, как в Гренландии «идут дела», и способствовать укреплению безопасности острова, а «это важно для защиты безопасности всего мира».

Организаторы гонки Avannaata Qimussersua, которая фактически является национальным чемпионатом, в специальном заявлении отметили, что она открыта для всех желающих, но семью американского вице-президента специальным образом на нее не приглашали. Представители Уши Вэнс возразили, что вторая леди получила «многочисленные приглашения», но из программы визита гонку все же исключили. Осталось ли в планах американской делегации посещение «исторических мест», осталось неясно. Как полагает The New York Times, из-за готовящихся акций протеста в международном аэропорту Нук чете Вэнс, вероятно, придется отправиться прямиком на американскую военно-космическую базу Туле (Питуффик), чтобы участвовать в брифинге по вопросам безопасности в Арктике и встретиться с американскими военными.

Датский телеканал TV2 также сообщил, что представители США в какой-то момент пошли по домам в столице Гренландии Нууке в надежде найти семью, которая согласилась бы принять в гости вторую леди США Ушу Вэнс, но получили твердое «нет» везде.

Гренландия — самый большой остров в мире, расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Является автономным регионом в составе Дании. Местное правительство отвечает за вопросы образования, здравоохранения и разработки природных ресурсов. За Копенгагеном последнее слово в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Гренландцы получают два паспорта — гренландский и датский, являются гражданами ЕС. В 2024-м правительство острова обнародовало Стратегию внешней политики, обороны и безопасности на 2024–2033 годы под названием «Гренландия в мире — ничего о нас без нас». В 1951 году, через два года после вступления Дании в НАТО, между датским и американским правительствами было подписано соглашение, согласно которому страны осуществляют совместную оборону острова. В Гренландии находится американская военно-космическая база Питуффик. С 2009 года между Данией и Гренландией действует соглашение, согласно которому остров может получить независимость после проведения соответствующего референдума.

Как администрация Трампа демонстрирует свой интерес к Гренландии

После своего возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет получить контроль над Гренландией, аргументируя это соображениями национальной безопасности. Выступая с обращением к обеим палатам конгресса в начале марта, американский президент сообщил, что его администрация активно работает над «получением Гренландии», и выразил уверенность, что у него получится добиться желаемого «так или иначе». «Мы обеспечим вашу безопасность, мы сделаем вас богатыми, и вместе мы поднимем Гренландию на такие высоты, о которых вы раньше и не мечтали», — пообещал он жителям острова.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 13 марта Трамп допустил, что США аннексируют остров, чем вызвал негодование у всех пяти гренландских политических партий. 24 марта Трамп вновь заявил, что Гренландия может стать частью американского «будущего». Он заявил, что его администрация работает со «многими людьми из Гренландии, которые хотели бы, чтобы их должным образом защищали и о них должным образом заботились», но не стал уточнять, с кем именно. «Это они звонят нам. Мы им не звоним. И нас пригласили туда», — утверждает он.

За два дня до поездки Вэнсов Трамп ужесточил свою риторику, заявив, что США «необходимо завладеть» Гренландией. «Мы должны получить эту землю, потому что без нее невозможно должным образом защищать большую часть Земли — не только США. Поэтому мы должны ее получить, и я думаю, что мы ее получим», — заявил он в интервью радиоведущему Винсу Кольянезе 26 марта.

Вице-президент США — не первый человек из окружения Трампа, посещающий в этом году остров. Сын 47-го президента Дональд Трамп — младший и советники совершили поездку на остров еще в начале января, за несколько недель до инаугурации Трампа. «Гренландия — невероятное место, и ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем лелеять и защищать ее от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!» — написал тогда Трамп-младший в соцсетях.

Однако Вэнс станет первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров в период второго президентства Трампа. Анонсируя свою поездку, вице-президент отметил, что американские и датские лидеры долгое время обходили вниманием Гренландию, что негативно сказалось не только на безопасности острова, но и всего мира. «Мы думаем, что сможем изменить ситуацию в лучшую сторону. И я собираюсь проверить это», — пообещал он.

В состав американской делегации войдут советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, отметив, что поездка объясняется повышенным интересом администрации к вопросам безопасности в Арктике. Однако участие Уолтца оказалось под вопросом из-за скандала вокруг секретного чата, где представители администрации обсуждали удары по йеменским хуситам, пишет The New York Times.

Как к визиту американцев готовятся в Гренландии

Отношение самих гренландцев к устремлениям Трампа отразилось в результатах парламентских выборов, которые прошли на острове 11 марта. Победу на них неожиданно одержала оппозиционная партия «Демократы» (Demokraatit), получившая 29,9% голосов и выступающая за «медленный путь к независимости». Второй пришла левая партия «Ориентир» (Naleraq). Ее представители, наоборот, выступают за скорейший переход к полной независимости и хотят заключить оборонное и финансовое соглашение с США, чтобы компенсировать финансовые потери от разрыва с Данией. Однако как раз из-за своего стремления укрепить союз с американцами Naleraq была исключена из коалиционных переговоров о формировании нового правительства Гренландии, которые все еще продолжаются.

Дания ежегодно предоставляет острову субсидию в размере $500 млн, благодаря которой местные жители получают бесплатные образование и медицинские услуги. ЕС также направляет свои средства Гренландии.

Председатель Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен, претендующий на пост премьера, заявил, что визит Вэнса демонстрирует пренебрежение Вашингтона к населению острова. «Американцы прекрасно знают, что мы еще находимся в процессе переговоров [о формировании правительства], однако все равно пользуются возможностью приехать в Гренландию», — заявил Нильсен изданию Sermitsiaq 23 марта. По его мнению, сейчас все политические силы острова должны показать внешнему миру, что «Гренландия не является товаром» и дорожит своим суверенитетом.

Согласно опросу, проведенному в конце января, подавляющее большинство гренландцев, около 85%, выступают против идеи присоединения к США.

Уходящий глава местного правительства Муте Эгеде назвал визит Вэнса частью «очень агрессивной» политики США, отметив, что никаких официальных приглашений американской стороне власти острова не направляли (Трамп утверждал, что некие гренландские «должностные лица» обратились к Вашингтону с просьбой отправить команду на остров). «Это никак нельзя охарактеризовать как безобидный визит жены политика. Единственная цель — продемонстрировать власть над нами», — отметил Эгеде.

Глава комитета парламента Гренландии по внешней политике и безопасности Пипалук Линге заявила Politico, что в связи с визитом Вэнса в Сисимиуте запланирована акция протеста. Она также обратила внимание, что за последние недели на острове прошло несколько демонстраций против желания Трампа взять Гренландию под контроль.

Копенгаген поначалу резко осудил планы четы Вэнс совершить визит в Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила 25 марта в эфире DR и TV2, что Соединенные Штаты оказывают «неприемлемое давление» на остров. «И мы будем противостоять этому давлению», — пообещала она. Когда же стало известно, что Вэнс решил ограничиться посещением базы Питуффик, датские власти смягчили риторику. Глава МИД королевства Ларс Лёкке Расмуссен назвал изменение планов позитивным шагом. «Они посетят только свою собственную базу, и мы ничего не имеем против этого», — пояснил он.

Однако последнее заявление Трампа, что США готовы «пойти на все», чтобы заполучить Гренландию, вновь взволновало Копенгаген. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что речь идет о «скрытой угрозе» союзнику. «Я считаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и в недостатке уважения к тому, что будущее Гренландии определяют ее жители», — сказал он.

В январе Фредериксен совершила срочное турне по европейским столицам с целью заручиться поддержкой на фоне угроз Трампа относительно присоединения острова. Тогда же правительство Дании заключило с местными властями Гренландии и Фарерских островов соглашение об укреплении безопасности в Арктическом регионе.