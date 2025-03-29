Премьер Дании обсудит сотрудничество с новым правительством Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетит Гренландию 2-4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства королевства.

В рамках визита Фредериксен планирует встретиться с новым главой правительства Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и представителями правительства острова.

«Я с нетерпением жду продолжения тесного и доверительного сотрудничества между Гренландией и Данией вместе с Йенсом-Фредериком Нильсеном и остальным правительством Гренландии. Гренландия только что прошла через хороший демократический процесс и сформировала широкое правительство. Для меня важно как можно скорее посетить и поприветствовать нового председателя правительства Гренландии», — приводит пресс-служба слова премьер-министра Дании.

По словам Фредериксен, ситуация с «огромным давлением на Гренландию» вызывает у нее «глубочайшее уважение к народу острове и его политикам. «Это ситуация, которая требует единства между политическими партиями», — добавила премьер-министр.

Космическая база США Питуффик располагается на севере Гренландии на территории коммуны Каасуитсуп, но не входит в ее состав, а является невключенной территорией Гренландии.

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушой Вэнс прилетели на американскую базу Питуффик в Гренландии. В ходе визита американский политик заявил, что Вашингтон в ближайшее время не планирует расширять военное присутствие на острове или применять военную силу.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя визит американского политика на остров, заявил, что осудил высказывания Вэнса и предложил обсудить увеличение военного присутствия США в Гренландии.

«Мы уважаем необходимость Соединенных Штатов в увеличении военного присутствия в Гренландии... Мы — Дания и Гренландия — в высшей степени открыты к обсуждению этого с вами. Если это то, чего вы хотите, тогда давайте обсудим это», — заявил Расмуссен в видеообращении к нации, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией).

Также министр напомнил о действующем между Данией и США оборонном соглашении от 1951 года, которое позволяет Вашингтону увеличивать военное присутствие на острове.