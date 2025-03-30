На Украине первая девушка вступила в ВСУ по новому контракту для молодежи
На Украине первая девушка подписала контракт на военную службу по программе для лиц, не достигших мобилизационного возраста. Об этом в телеграм-канале сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Первая девушка подписала контракт 18-24», — говорится в сообщении.
«Контракт 18-24» — проект Минобороны Украины, предлагающий молодым людям от 18 до 24 лет, по возрасту не попадающим под мобилизацию, добровольно заключить контракт с ВСУ.
Молодые люди, подписавшие контракт, получат 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен (примерно 460 тыс. руб.) будут выплачены сразу, а оставшаяся сумма — в процессе службы. Ежемесячное довольствие для таких добровольцев составит до 120 тыс. гривен (около 276 тыс. руб.).
В Генштабе ВСУ рассказали, девушку зовут Вероника, ей 21 год и у нее медицинское образование. Родные Вероники узнали о ее решении за полтора дня до подачи документов.
Введение контракта для молодежи 18-24 лет произошло на фоне сообщений о растущем числе дезертиров из ВСУ. Власти Украины отметили усталость и желание военнослужащих вернуться к своим семьям.
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2024 года снизил возраст мужчин, подлежащих обязательной мобилизации, с 27 до 25 лет.
В январе украинский лидер заявил, что не видит смысла в уменьшении возраста мобилизации, поскольку это лишь увеличит число военнослужащих без должного оснащения.
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