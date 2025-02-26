Киев пообещал бронь от мобилизации находящимся за рубежом украинцам

Украинские граждане, находящиеся за границей, через специальные зарубежные центры смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством на родине. Об этом заявил министр национального единства Украины Алексей Чернышев, сообщает «Страна.ua» в телеграм-канале.

«Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют», — пояснил Чернышев, говоря о проблеме бронирования украинцев из-за рубежа, которых могут привлечь к работе в оборонной сфере.

Он отметил, что именно для этого создаются зарубежные центры, которые будут предлагать украинцам перечень услуг, включая трудоустройство и бронирование.

По словам министра, в странах с наибольшим числом украинских переселенцев сейчас создаются Unity Hub — центры, которые в будущем позволят привлекать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.

Министр добавил, что получить бронь от мобилизации сможет любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.

Чернышев также высказал мнение, что после завершения боевых действий на Украину вернутся лишь 30% уехавших граждан, тогда как 70% останутся за границей.

Министерство национального единства Украины, созданное в декабре 2024 года и возглавляемое Чернышевым, занимается вопросами возвращения украинцев на родину. По данным ООН, к концу 2024 года за границей находилось 6,7 млн украинцев, а по словам президента Украины Владимира Зеленского, это число достигало 7,5 млн.

Выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен из-за военного положения и мобилизации. В феврале 2025 года консульства возобновили выдачу паспортов за границей мужчинам призывного возраста, но доступ к другим услугам для этой категории граждан остается ограниченным.