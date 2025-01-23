Зеленский ответил на призывы снизить возраст мобилизации на Украине
Украинские власти не видят смысла снижать планку для мобилизации мужчин в Вооруженные силы (ВСУ), поскольку это лишь увеличит число людей, участвующих в боях без должного оснащения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?», — сказал он.
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