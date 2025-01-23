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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на призывы снизить возраст мобилизации на Украине

Зеленский выступил против снижения возраста для мобилизации до 18 лет
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские власти не видят смысла снижать планку для мобилизации мужчин в Вооруженные силы (ВСУ), поскольку это лишь увеличит число людей, участвующих в боях без должного оснащения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?», — сказал он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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