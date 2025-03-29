Минобороны сообщило о продвижении в Курской области к границе с Украиной

Российские военные продвигаются к границе с Украиной в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Подразделения проводят работу по вытеснению бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) из приграничных районов региона, заявили в ведомстве.

«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — цитирует агентство Минобороны.

28 марта министерство сообщило, что военные освободили село Гоголевка в Курской области. Село находится в Суджанском районе, в 3,5 км от российско-украинской границы, в 93 км к юго-западу от областного центра.

Украинские войска вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. К концу января этого года ущерб от вторжения составил около 750 млрд руб.

В середине марта начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во время совещания на одном из пунктов управления Курской группировки войск под председательством российского президента Владимира Путина сообщил, что освобождено 86% территории Курской области.

Позднее Путин заявил, что пострадавшие от вторжения украинских войск жители Курской области не будут оставлены без внимания, а все разрушенное в регионе будет восстановлено.