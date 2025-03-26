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С начала боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 тыс. военнослужащих. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минобороны России. Данные актуальны на 26 марта 2025 года.

По информации ведомства, ВСУ также лишились 402 танков, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2223 боевых бронированных машин, 2548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий и 53 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Украинские войска вторглись в Курскую область в августе 2024 года. К январю 2025 года ущерб от боевых действий составил около 750 млрд рублей. В марте 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что освобождено 86% территории региона.

Президент России Владимир Путин заявил, что все разрушенное в Курской области в результате боевых действий будет восстановлено, а пострадавшие жители не останутся без поддержки.

«Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», — сказал глава государства на заседании Совета по культуре и искусству.