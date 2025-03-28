Российские военные освободили еще одно село в Курской области — Гоголевку. В районе трех населенных пунктов — Горналь, Гуево и Олешня, остающихся под контролем ВСУ, нанесено поражение украинским силам, сообщило Минобороны

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Вооруженные силы России освободили село Гоголевка в Курской области, сообщает Министерство обороны. Согласно сводке военного ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Село находится в Суджанском районе, в 3,5 км от российско-украинской границы, в 93 км к юго-западу от Курска, в 6 км к западу от города Суджа, освобождение которого Минобороны официально подтвердило 13 марта.

В Минобороны также сообщили о нанесении ударов по бригадам ВСУ в районах сел Горналь и Гуево, а также хутора Олешня. Все три населенных пункта расположены в Суджанском районе. Это три последних населенных пункта, остающихся под контролем ВСУ.

Продвижение российской армии в районе Гуево 27 марта подтвердил Генштаб ВСУ. В тот же день главком ВСУ Александр Сырский заявил о передислокации резервов ВСУ в Сумской области. Минобороны России 9 марта сообщило, что российские войска заняли первый почти за три года населенный пункт в Сумской области Украины — приграничный хутор Новенькое.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По состоянию на начало марта 2025 года российские войска освободили более двух третей территории Курской области, первоначально занятой ВСУ. Перед взятием Суджи российский Генштаб отчитывался, что освободить удалось 86% территории — более 1100 из 1268 кв. км.