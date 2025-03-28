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Общество ,  
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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 144

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 144, сообщает Kyodo.

По данным агентства, еще более 700 человек получили ранения. The New York Times пишет, что ранения получили 732 человека.

Землетрясение в Мьянме произошло утром 28 марта. Очаг землетрясения находился в 16 км от города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,4.

В результате землетрясения в Мьянме частично разрушен исторический дворец Мандалай середины XIX века, а также мост длиной более 1 км над рекой Иравади, который соединяет Сикайн с пригородом Мандалая.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 144
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Толчки ощущались и в Таиланде. В столице страны Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание, в результате, по данным The New York Times, погибло 7 человек, несколько десятков могут оставаться под завалами.

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Фото:Athit Perawongmetha / Reuters

Еще около 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта разрушенного здания. Также в Бангкоке объявили режим ЧП. Президент Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с последствиями землетрясения.

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землетрясение Мьянма Таиланд стихийное бедствие
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политик, президент России
7 октября 1952 года
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