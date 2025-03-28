В Бангкоке в шахте лифта оказались заблокированными около 20 человек
Около 20 человек заблокированы в шахте лифта после обрушения строящегося здания в столице Таиланда Бангкоке в результате землетрясения, сообщила The New York Times (NYT).
Данных об их состоянии нет. Ранее NYT сообщила о троих погибших и 81 пострадавшем при обрушении здания.
Здание рухнуло после того, как в соседней Мьянме произошло землетрясение, его магнитуда составила 7,7. Спустя несколько минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли 20 человек, по меньшей мере 300 пострадали.
В Бангкоке ввели режим ЧС и объявили эвакуацию из высотных домов. Посольство России в Таиланде сообщило, что выясняет, есть ли пострадавшие среди россиян. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в стране могут находиться около 2 тыс. российских туристов.
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