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Общество ,  
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В Бангкоке в шахте лифта оказались заблокированными около 20 человек

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Около 20 человек заблокированы в шахте лифта после обрушения строящегося здания в столице Таиланда Бангкоке в результате землетрясения, сообщила The New York Times (NYT).

Данных об их состоянии нет. Ранее NYT сообщила о троих погибших и 81 пострадавшем при обрушении здания.

В Бангкоке в шахте лифта оказались заблокированными около 20 человек
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Здание рухнуло после того, как в соседней Мьянме произошло землетрясение, его магнитуда составила 7,7. Спустя несколько минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли 20 человек, по меньшей мере 300 пострадали.

В Кремле заявили, что запросов о помощи от Таиланда и Мьянмы еще не было
Общество
Фото:Athit Perawongmetha / Reuters

В Бангкоке ввели режим ЧС и объявили эвакуацию из высотных домов. Посольство России в Таиланде сообщило, что выясняет, есть ли пострадавшие среди россиян. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в стране могут находиться около 2 тыс. российских туристов.

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землетрясение Бангкок Мьянма разрушения
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