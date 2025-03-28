Путин выразил соболезнования премьеру Мьянмы в связи с землетрясением

Мандалай, Мьянма (Фото: Reuters)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с последствиями произошедшего накануне землетрясения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия — пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме.

Землетрясение в Мьянме произошло утром 28 марта. Очаг землетрясения находился в 16 км от города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,4.

В результате стихийного бедствия погибли не менее 20 человек, пишет The New York Times. Число жертв, вероятно, будет расти, отметило издание.



Через несколько часов после землетрясения премьер-министр Мин Аун Хлайн обратился за международной помощью и объявил чрезвычайное положение в шести регионах страны, включая наиболее пострадавшие Мандалай и Нейпьидо.

В результате землетрясения разрушен мост длиной более 1 км над рекой Иравади, соединяющий Сикайн с пригородом Мандалая. Частично разрушен исторический дворец Мандалай середины XIX века.

Толчки ощущались и в Таиланде. В столице страны Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное задание, в результате погибли три человека, несколько десятков пострадали. Еще около 20 человек оказались заблокированы в шахте лифта разрушенного здания. Также в Бангкоке объявили режим ЧП.