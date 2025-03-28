В Кремле заявили, что запросов о помощи от Таиланда и Мьянмы еще не было
Россия пока не получала запрос об оказании гуманитарной помощи пострадавшим при землетрясении в Мьянме и Таиланде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
«Запросов пока не поступало. Сейчас властям соответствующих стран нужно время для оценки ущерба. Если подобные обращения будут, российская сторона со всем необходимым вниманием и оперативностью их рассмотрит», — сказал Песков.
Землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, его эпицентр находился в 16 км от города Сикайн на глубине 10 км, его магнитуда составила 7,7. Спустя несколько минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9.
Толчки ощущались и в Таиланде. В Бангкоке рухнуло строящееся 30-этажное здание. В столице Таиланда объявили режим ЧС, к поисково-спасательным работам привлекли военных.
The New York Times сообщила о 20 погибших и по меньшей мере 300 пострадавших в Мьянме. В Бангкоке при обрушении строящейся высотки погибли три человека, под обломками оказался 81 человек.
По данным АТОР, в Бангкоке может находиться до 2 тыс. туристов из России, туроператоры не получали информации о пострадавших.
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