 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мост рухнул, здание покосилось: последствия землетрясения в Мьянме

Появилось видео с последствиями землетрясения в Мьянме

Мост рухнул, здание покосилось: последствия землетрясения в Мьянме
Video

В Мьянме после землетрясения магнитудой 7,7 обрушились мост и здания, видно на снятых очевидцами видео. В посольстве России в стране сообщили, что нет данных о пострадавших в стране. «Сильные подземные толчки ощущались по всей территории страны, включая столицу г. Нейпьидо и г. Янгон», — сообщили РБК в посольстве России в Мьянме.

Также землетрясение зацепило Таиланд, где была тряска магнитудой 4,2. В столице страны Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Также из всех высотных домов была объявлена эвакуация.

Очевидцы рассказали об обрушении зданий в Бангкоке во время землетрясения
Общество
Фото:Athit Perawongmetha / Getty Images

В МИД назвали преждевременным «строить далеко идущие прогнозы» после переговоров c США

Журналист сообщил о печальном состоянии Шумахера

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

Какую книгу принес на суд задержанный миллиардер Вадим Мошкович

Россия передала Украине пятерых детей

Россия обсуждает с китайскими властями взаимное признание водительских прав

Россияне погибли на «туристической подлодке» в Красном море

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В России предложили ужесточить требования к такси

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мьянма землетрясение Таиланд
Материалы по теме
Премьер Таиланда прервала заседание по туризму из-за землетрясения
Общество
В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 90,54 (-1,46) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 83,83 (-0,37) Инвестиции, 09:30
«Аэрофлот» заявил, что рейсы в Таиланд выполняются штатноОбщество, 12:01
Новые кадры обрушения многоэтажки в Бангкоке из-за землетрясенияОбщество, 11:58
В посольстве России прокомментировали данные о пострадавших в МьянмеОбщество, 11:57
У готовившего теракт в Москве нашли самодельную бомбу с 5 кг взрывчаткиПолитика, 11:52
Минобороны заявило, что ГИС «Суджа» уничтожена из-за удара ВСУПолитика, 11:47
Акции СПБ Биржи за два дня упали на 22%Инвестиции, 11:44
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданстваСпорт, 11:38
Апелляция отменила победу инвестора против ВТБ по делу о маржин-коллеИнвестиции, 11:37
Путин напомнил Джонсону об атомных подлодках РоссииПолитика, 11:34
Тайцев предупредили о риске афтершоков после землетрясенияОбщество, 11:30
Бизнес по наследству: что нужно обсудить до того, как станет поздноPro, 11:29
Курс биткоина вернулся к $85 тыс. Что произошло на крипторынкеКрипто, 11:21
Шеф Ивлев решил получить знак для алкоголя «Когда вместе, тогда вкусно»Вино, 11:20