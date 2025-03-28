Мост рухнул, здание покосилось: последствия землетрясения в Мьянме
В Мьянме после землетрясения магнитудой 7,7 обрушились мост и здания, видно на снятых очевидцами видео. В посольстве России в стране сообщили, что нет данных о пострадавших в стране. «Сильные подземные толчки ощущались по всей территории страны, включая столицу г. Нейпьидо и г. Янгон», — сообщили РБК в посольстве России в Мьянме.
Также землетрясение зацепило Таиланд, где была тряска магнитудой 4,2. В столице страны Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. Также из всех высотных домов была объявлена эвакуация.
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