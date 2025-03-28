Новые кадры обрушения многоэтажки в Бангкоке из-за землетрясения
Появились новые кадры обрушения строившегося здания в Бангкоке. На кадрах видно, как здание начинает складываться и падать вниз. После этого вокруг него разлетается облако строительной пыли.
В Таиланде зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Власти предупреждают о возможных афтершоках и рекомендуют соблюдать меры безопасности. Авиадиспетчерская служба Таиланда выпустила распоряжение о закрытии всех аэропортов. Власти ввели в Бангкоке режим чрезвычайной ситуации для обеспечения безопасности населения.
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