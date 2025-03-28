В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения

Фото: Ann Wang / Reuters

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после сильного землетрясения, сообщает AFP.

Кроме того, власти предупредили население об опасности последующих подземных толчков.

«Чинават объявила о срочном общенациональном предупреждении, предупредив население о необходимости сохранять бдительность в отношении возможных повторных толчков после сегодняшнего землетрясения, которые могут произойти в течение 24 часов», — сообщила The Nation Thailand.

28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9. Магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2. Кроме того, толчки ощущались в некоторых регионах Китая.

Video

Авиадиспетчерская служба Таиланда выпустила распоряжение о закрытии всех аэропортов. В Бангкоке после обрушения высотного здания объявили эвакуацию из небоскребов. Бюро по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий готовит поисково-спасательную группу.

Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters