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Общество ,  
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В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения

Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим чрезвычайного положения в Бангкоке после сильного землетрясения, сообщает AFP.

Кроме того, власти предупредили население об опасности последующих подземных толчков.

«Чинават объявила о срочном общенациональном предупреждении, предупредив население о необходимости сохранять бдительность в отношении возможных повторных толчков после сегодняшнего землетрясения, которые могут произойти в течение 24 часов», — сообщила The Nation Thailand.

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Пхетхонгтан Чинават

28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9. Магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2. Кроме того, толчки ощущались в некоторых регионах Китая.

В Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения
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Авиадиспетчерская служба Таиланда выпустила распоряжение о закрытии всех аэропортов. В Бангкоке после обрушения высотного здания объявили эвакуацию из небоскребов. Бюро по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий готовит поисково-спасательную группу.

Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

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