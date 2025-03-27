СК завел дело после гибели людей в батискафе в Египте

Затонувший батискаф «Синдбад» в Красном море у побережья Хургады, Египет, 27 марта 2025 года (Фото: Ali Awad / XinHua / Global Look Press)

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения прогулочного батискафа «Синдбад» с россиянами на египетском курорте Хургада. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело открыли по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.

Катастрофа произошла у берегов египетской Хургады утром 27 марта во время экскурсии. На борту батискафа «Синдбад» находились 45 российских туристов. В результате крушения, по данным СК, погибли четыре человека (власти египетской провинции Красное море сообщали о шести погибших). Еще 19 получили ранения.

Судно погружалось на глубину 25 м и затонуло примерно в километре от берега. После крушения все экскурсии на батискафах в районе Хургады были приостановлены.

Среди жертв затонувшего у берегов египетской Хургады батискафа «Синдбад» оказались двое несовершеннолетних. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, российские дипломаты в Египте подтвердили гибель детей. Еще один ребенок получил тяжелые травмы, медики оказывают ему помощь.