СК завел дело после гибели людей в батискафе в Египте
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения прогулочного батискафа «Синдбад» с россиянами на египетском курорте Хургада. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Дело открыли по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.
Катастрофа произошла у берегов египетской Хургады утром 27 марта во время экскурсии. На борту батискафа «Синдбад» находились 45 российских туристов. В результате крушения, по данным СК, погибли четыре человека (власти египетской провинции Красное море сообщали о шести погибших). Еще 19 получили ранения.
Судно погружалось на глубину 25 м и затонуло примерно в километре от берега. После крушения все экскурсии на батискафах в районе Хургады были приостановлены.
Среди жертв затонувшего у берегов египетской Хургады батискафа «Синдбад» оказались двое несовершеннолетних. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, российские дипломаты в Египте подтвердили гибель детей. Еще один ребенок получил тяжелые травмы, медики оказывают ему помощь.
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