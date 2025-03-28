В минздраве Татарстана допустили, что врач из батискафа в Египте выжила

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Педиатр Кристина Валиуллина из поселка Уруссу в Ютазинском районе Татарстана, которую считают погибшей после крушения прогулочного батискафа «Синдбад» в Египте, возможно, жива. Об этом пишет «Татар информ» со ссылкой на минздрав региона.

«Вынуждены дезавуировать соболезнования министра. По некоторым данным, женщина, возможно, жива. Опирались на информацию от туроператора и госпиталя, информация, возможно, недостоверна. Приносим извинения», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в пресс-службе главы республики сообщали, что семейная пара из Уруссу погибла при аварии прогулочного батискафа «Синдбад» на египетском курорте Хургада. SHOT написал, что погибшие — врачи из Ютазинского района.

Речь идет об 39-летнем участковом враче-педиатре Кристине Валиуллиной и 41-летнем анестезиологе и реаниматологе Равиле Валиуллине. Они оба работали в центральной районной больнице с 2012 года. У супругов двое детей.

Глава Ютазинского района Светлана Самонина уточнила «АиФ», что достоверных данных о Валиуллиной нет, но есть «информация, что она жива, но в тяжелом состоянии».

Батискаф «Синдбад» затонул во время подводной экскурсии у побережья Хургады в Египте 27 марта утром. На борту находились 45 российских туристов, включая детей. В результате погибли шесть россиян, в том числе двое детей.

Российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц.