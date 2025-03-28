Рухнувшие высотки и разрушенные храмы: последствия землетрясения в Азии

«Внезапно земля ушла из-под ног, я потеряла равновесие, мир вокруг как будто поплыл», — сказала РБК туристка Елена. Она находилась в торговом центре в Бангкоке, когда все началось.

Другая очевидица — Анна — рассказала, что люди вышли на улицы и долго не возвращались в дома, опасаясь повторных толчков.