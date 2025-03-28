Рухнувшие высотки и разрушенные храмы: последствия землетрясения в Азии
В Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Таиланде, а также в китайских провинциях Юньнань и Гуанси. Первые последствия землетрясения — в фоторепортаже РБК
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 12:50 по местному времени (9:20 мск). Очаг залегал на глубине 10 км в 33 км к юго-западу от города Мандалай (второй по величине город Мьянмы, население — около 1,2 млн человек). Вскоре произошел повторный толчок магнитудой 6,4.
Исторический дворец Мандалай (на фото) частично разрушен. Дворец середины XIX века — один из главных символов этого города.
Также землетрясение зацепило Таиланд. В столице страны Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание.
CNN со ссылкой на данные властей Таиланда пишет, что в результате обрушения строящейся высотки один человек погиб и 50 получили ранения.
Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке чрезвычайного положение.
Посольство России в Таиланде сообщило, что выясняет, есть ли пострадавшие среди россиян.
«Внезапно земля ушла из-под ног, я потеряла равновесие, мир вокруг как будто поплыл», — сказала РБК туристка Елена. Она находилась в торговом центре в Бангкоке, когда все началось.
Другая очевидица — Анна — рассказала, что люди вышли на улицы и долго не возвращались в дома, опасаясь повторных толчков.
На фото: люди на закрытой станции метро «Сиам»
В Бангкоке из-за землетрясения вода вылилась из бассейна, расположенного на крыше небоскреба.
На фото Нейпьидо — столица Мьянмы
На фото: трасса Янгон — Нейпьидо
Из-за землетрясения обрушился мост через реку Иравади в Мьянме длиной более 1 км. Он соединяет пригород Мандалая с городом Сикайн. Другой мост, расположенный поблизости, уцелел.
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