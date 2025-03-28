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Рухнувшие высотки и разрушенные храмы: последствия землетрясения в Азии

В Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Таиланде, а также в китайских провинциях Юньнань и Гуанси. Первые последствия землетрясения — в фоторепортаже РБК
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 12:50 по местному времени (9:20 мск). Очаг залегал на глубине 10&nbsp;км в 33&nbsp;км к юго-западу от города Мандалай (второй по величине город Мьянмы, население&nbsp;&mdash; около 1,2 млн человек). Вскоре произошел повторный толчок магнитудой 6,4.
Фото: Ann Wang / Reuters

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 12:50 по местному времени (9:20 мск). Очаг залегал на глубине 10 км в 33 км к юго-западу от города Мандалай (второй по величине город Мьянмы, население — около 1,2 млн человек). Вскоре произошел повторный толчок магнитудой 6,4.

Исторический дворец Мандалай (на фото) частично разрушен. Дворец середины XIX века&nbsp;&mdash; один из главных символов этого города.
Фото: Myo Kyaw Soe / Xinhua / Gloobal Look Press

Исторический дворец Мандалай (на фото) частично разрушен. Дворец середины XIX века — один из главных символов этого города.

Также землетрясение зацепило Таиланд. В столице страны&nbsp;Бангкоке&nbsp;рухнуло строящееся высотное здание.
Фото: Ann Wang / Reuters

Также землетрясение зацепило Таиланд. В столице страны Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание.

CNN со ссылкой на данные властей Таиланда пишет, что в результате обрушения строящейся высотки один человек погиб и 50 получили ранения.
Фото: Ann Wang / Reuters

CNN со ссылкой на данные властей Таиланда пишет, что в результате обрушения строящейся высотки один человек погиб и 50 получили ранения.

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке чрезвычайного положение.
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке чрезвычайного положение.

Посольство России в Таиланде сообщило, что выясняет, есть&nbsp;ли пострадавшие среди россиян.
Фото: Ann Wang / Reuters

Посольство России в Таиланде сообщило, что выясняет, есть ли пострадавшие среди россиян.

Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
&laquo;Внезапно земля ушла из-под ног, я потеряла равновесие, мир вокруг как будто поплыл&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала РБК туристка Елена. Она находилась в торговом центре в Бангкоке, когда все началось. Другая очевидица&nbsp;&mdash; Анна&nbsp;&mdash; рассказала, что люди вышли на улицы и долго не возвращались в дома, опасаясь повторных толчков.
Фото: Carola Frentzen / dpa / Global Look Press

«Внезапно земля ушла из-под ног, я потеряла равновесие, мир вокруг как будто поплыл», — сказала РБК туристка Елена. Она находилась в торговом центре в Бангкоке, когда все началось.

Другая очевидица — Анна — рассказала, что люди вышли на улицы и долго не возвращались в дома, опасаясь повторных толчков.

Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
На фото: люди на закрытой станции метро &laquo;Сиам&raquo;
Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters

На фото: люди на закрытой станции метро «Сиам»

В Бангкоке из-за землетрясения вода вылилась из бассейна, расположенного на крыше небоскреба.
Фото: PankajTX / X

В Бангкоке из-за землетрясения вода вылилась из бассейна, расположенного на крыше небоскреба.

На фото Нейпьидо&nbsp;&mdash; столица Мьянмы
Фото: Aung Shine Oo / AP / ТАСС

На фото Нейпьидо — столица Мьянмы

Фото: Aung Shine Oo / AP / ТАСС
Фото: Aung Shine Oo / AP / ТАСС
На фото: трасса Янгон&nbsp;&mdash; Нейпьидо
Фото: Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС

На фото: трасса Янгон — Нейпьидо

Фото: Myo Kyaw Soe / Xinhua / Gloobal Look Press
Фото: Myo Kyaw Soe / Xinhua / Gloobal Look Press
Из-за землетрясения обрушился мост через реку Иравади в Мьянме длиной более 1&nbsp;км. Он соединяет пригород Мандалая с городом Сикайн. Другой мост, расположенный поблизости, уцелел.
Фото: soumyajitt / X

Из-за землетрясения обрушился мост через реку Иравади в Мьянме длиной более 1 км. Он соединяет пригород Мандалая с городом Сикайн. Другой мост, расположенный поблизости, уцелел.

Фото: DisastersAndI / X
Фото: DisastersAndI / X
Фото: PPhyoeihla65343 / X
Фото: PPhyoeihla65343 / X
Фото: PPhyoeihla65343 / X
Фото: PPhyoeihla65343 / X
Фото: SekharPujari2 / X
Фото: SekharPujari2 / X

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Дарья Широкова, София Шошина София Шошина
мультимедиа Таиланд Бангкок землетрясение Мьянма
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