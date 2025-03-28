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Общество ,  
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АТОР назвала число находящихся в Бангкоке туристов из России

АТОР: в Бангкоке может находиться до 2000 туристов из России
Туроператоры не получали информации о пострадавших в результате землетрясения в Таиланде российских туристах, сообщили в АТОР. По предварительным оценкам, сейчас в Бангкоке находятся около 2 тыс. туристов из России

АТОР назвала число находящихся в Бангкоке туристов из России
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По предварительным данным, в Бангкоке, где сегодня произошло землетрясение, может находиться до 2 тыс. российских туристов, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации АТОР, около четверти всех находящихся в столице Таиланда туристов из России относятся к организованным путешественникам. Это значит, что туры они приобрели заранее по согласованным маршрутам и срокам пребывания.

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Фото:Ann Wang / Reuters

Как уточнили в АТОР, в Бангкоке проживает значительное количество россиян-нетуристов. «О том, чтобы кто-то из туристов пострадал, на данный момент туроператоры не сообщали. Сообщений о разрушении отельных зданий не было», — говорится в сообщении ассоциации.

Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Cherng Kerk Chon / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Со ссылкой на данные туроператоров АТОР пишет, что в курортных зонах Таиланда «никаких разрушений или паники не наблюдается». Туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых «в штатном режиме», добавили в АТОР.

28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9. Магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2.

В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения. Во время землетрясения там рухнуло строящееся 30-этажное здание. По данным CNN, погиб один человек, 50 получили ранения. Сколько людей могут находиться под завалами, неизвестно, пишет телеканал. AFP сообщало, что речь может идти о 43 рабочих. Местные власти предупредили, что в течение 24 часов возможны повторны толчки.

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Теги
Милена Костерева
Таиланд Бангкок землетрясение российские туристы
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