АТОР назвала число находящихся в Бангкоке туристов из России
По предварительным данным, в Бангкоке, где сегодня произошло землетрясение, может находиться до 2 тыс. российских туристов, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По информации АТОР, около четверти всех находящихся в столице Таиланда туристов из России относятся к организованным путешественникам. Это значит, что туры они приобрели заранее по согласованным маршрутам и срокам пребывания.
Как уточнили в АТОР, в Бангкоке проживает значительное количество россиян-нетуристов. «О том, чтобы кто-то из туристов пострадал, на данный момент туроператоры не сообщали. Сообщений о разрушении отельных зданий не было», — говорится в сообщении ассоциации.
Со ссылкой на данные туроператоров АТОР пишет, что в курортных зонах Таиланда «никаких разрушений или паники не наблюдается». Туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых «в штатном режиме», добавили в АТОР.
28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. Первый толчок магнитудой 7,7 произошел в 16 км от мьянманского города Сикайн на глубине 10 км. Спустя несколько минут было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,9. Магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2.
В Бангкоке объявлен режим чрезвычайного положения. Во время землетрясения там рухнуло строящееся 30-этажное здание. По данным CNN, погиб один человек, 50 получили ранения. Сколько людей могут находиться под завалами, неизвестно, пишет телеканал. AFP сообщало, что речь может идти о 43 рабочих. Местные власти предупредили, что в течение 24 часов возможны повторны толчки.
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