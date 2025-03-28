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Общество ,  
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Жертвами землетрясения в Мьянме стали 20 человек

Фото: Athit Perawongmetha / Getty Images
Фото: Athit Perawongmetha / Getty Images

В результате землетрясения в Мьянме погибли 20 человек, по меньшей мере 300 пострадали, заявил The New York Times врач больницы общего профиля в Мандалае Чжо Зин.

«Продолжают прибывать новые раненые, но у нас не хватает врачей и медсестер», — сказал он.

В столице соседнего Таиланда Бангкоке при обрушении строящейся высотки погибли три человека, сообщает AFP со ссылкой на вице-премьера Пхумтама Вечаячая. Он добавил, что под обломками оказался 81 человек.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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