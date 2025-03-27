Двое детей погибли при крушении батискафа у Хургады

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Среди погибших в результате крушения батискафа «Синдбад» у египетского курорта Хургада оказались двое несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале.

«Находимся на постоянной связи с дипломатами генконсульства России в Хургаде. По их данным, при крушении прогулочного батискафа погибли двое детей», — заявила Львова-Белова, выразив слова соболезнования родственникам погибших.

Еще один ребенок после крушения находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, говорится в сообщении уполномоченного.

Батискаф затонул во время экскурсии у побережья Хургады утром в четверг, 27 марта. На борту находились 45 российских туристов. Шесть человек погибли, в том числе семейная пара из Татарстана. Еще 19 человек пострадали.

«Синдбад» погружался на глубину 25 м. Подводное судно находилось на расстоянии одного километра от берега, когда произошло крушение. После трагедии все погружения батискафов у Хургады отменили. Продажу билетов на новые экскурсии приостановили.