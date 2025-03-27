Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады отменены
Все погружения прогулочных батискафов у побережья Хургады экстренно отменены после аварии батискафа «Синдбад» с российскими туристами, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале со ссылкой на источники.
«Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них», — говорится в сообщении.
Авария произошла 27 марта около 10:00 (11:00 мск) у побережья Хургады на расстоянии 1 км от берега во время регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Всего на борту находились 45 туристов, а также члены экипажа.
В результате аварии погибли пятеро российских туристов, двое из них — дети. Всего после крушения спасли 38 российских граждан, в больницу доставили 14 из них. 24 человека разместили в отелях. Судьба остальных туристов неизвестна, отметили в генконсульстве.
Туристы прибыли в Египет от туроператора «Библио-Глобус», батискаф принадлежал гостинице «Синдбад». Согласно информации на ее сайте во время экскурсии батискаф погружается на глубину 25 м. На судне оборудованы 44 пассажирских места, два места пилотов и смотровое окно для каждого пассажира.
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