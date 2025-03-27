Суд арестовал имущество курьера по делу о взрыве машины экс-офицера СБУ

Суд в Москве арестовал имущество курьера из дела о взрыве машины экс-офицера СБУ

Иван Паскарь (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, которого обвиняют в причастности к подрыву автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, сообщили ТАСС в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на имущество Паскаря», — сказали в суде, не уточнив, какое имущество арестовали приставы.

Паскаря обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 — покушение на совершение теракта и ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса России — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Паскаря задержали 17 апреля. По версии следствия, он доставил в Россию компоненты бомбы для подрыва машины, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.

Днем 12 апреля 2024 года в Москве во внедорожнике Прозорова Toyota Land Cruiser произошел взрыв, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. Прозоров получил травмы. Мужчина заявил, что взрыв подстроили украинские власти.

Подозреваемый в подрыве был задержан спустя четыре дня, в ФСБ тогда сообщили, что им оказался россиянин 1983 года рождения Владимир Головченко. Задание ему передали по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Его арестовали.

В декабре Следственный комитет России установил двух новых фигурантов дела. Один из них — гражданин Украины Ростислав Журавлев, он арестован. Другой — Максим Чупрун, объявлен в розыск.