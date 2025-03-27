 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд арестовал имущество курьера по делу о взрыве машины экс-офицера СБУ

Суд в Москве арестовал имущество курьера из дела о взрыве машины экс-офицера СБУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Паскарь
Иван Паскарь (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, которого обвиняют в причастности к подрыву автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, сообщили ТАСС в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на имущество Паскаря», — сказали в суде, не уточнив, какое имущество арестовали приставы.

Суд арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-агента СБУ
Политика
Иван Паскарь

Паскаря обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 — покушение на совершение теракта и ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса России — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Паскаря задержали 17 апреля. По версии следствия, он доставил в Россию компоненты бомбы для подрыва машины, замаскированные под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.

Днем 12 апреля 2024 года в Москве во внедорожнике Прозорова Toyota Land Cruiser произошел взрыв, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. Прозоров получил травмы. Мужчина заявил, что взрыв подстроили украинские власти.

Подозреваемый в подрыве был задержан спустя четыре дня, в ФСБ тогда сообщили, что им оказался россиянин 1983 года рождения Владимир Головченко. Задание ему передали по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Его арестовали.

В декабре Следственный комитет России установил двух новых фигурантов дела. Один из них — гражданин Украины Ростислав Журавлев, он арестован. Другой — Максим Чупрун, объявлен в розыск.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
взрыв арест имущества Москва
Материалы по теме
В Москве взорвался внедорожник
Общество
Владельцем взорвавшейся в Москве машины оказался экс-сотрудник СБУ
Общество
СК установил новых фигурантов в деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих забрать ненужную мебельОбщество, 09:58
Посол России в КНДР пообещал недолго ждать начала стройки моста у границыПолитика, 09:52
Бизнес вгонит вас в депрессию. Но вы станете счастливееPro, 09:46
Зеленский поспорил со словами своего сотрудника о миротворцах на УкраинеПолитика, 09:46
Автомобилистам посоветовали сменить резинуОбщество, 09:44
Умер ведущий Алексей ВеселкинОбщество, 09:36
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Росреестр сообщил о резком росте спроса на ипотеку в Москве в февралеНедвижимость, 09:19
Глупая, глупая Siri: как голосовой помощник Apple «отстал в развитии»Pro, 09:17
Суд арестовал имущество курьера по делу о взрыве машины экс-офицера СБУОбщество, 09:14
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из РоссииБизнес, 09:01
Как защитить портфель в период турбулентности: 5 главных инструментовPro, 08:50
Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций СШАПолитика, 08:49
Финразведка сообщила о новой схеме обналичиванияФинансы, 08:31