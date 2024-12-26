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Военная операция на Украине ,  
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СК установил новых фигурантов в деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Серова / РБК
Фото: Анастасия Серова / РБК

Следственный комитет России установил двух новых фигурантов по делу о подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Это гражданин Украины Журавлев Ростислав Владимирович, он арестован. Также в розыск объявлен Максим Чупрун», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в СК России.

Внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser взорвался во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля. Взрыв произошел, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. Прозоров получил травмы.

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Василий Прозоров

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали 16 апреля. В ФСБ сообщили, что им оказался россиянин Владимир Головченко. Задание ему передали по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждают в спецслужбе.

18 апреля суд постановил арестовать Головченко. Арестованный согласился сотрудничать и вину признал, добавили тогда в суде. Также накануне, 17 апреля, ФСБ задержала курьера, который доставил взрывчатку для подрыва машины.

23 апреля Прозоров сообщил о возвращении на работу после покушения. Он выписался из больницы и стал готовить новые расследования.

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Следственный комитет СБУ подрыв автомобиля Василий Прозоров
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