СК установил новых фигурантов в деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ
Следственный комитет России установил двух новых фигурантов по делу о подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Это гражданин Украины Журавлев Ростислав Владимирович, он арестован. Также в розыск объявлен Максим Чупрун», — сказал собеседник агентства.
РБК обратился за комментарием в СК России.
Внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser взорвался во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля. Взрыв произошел, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. Прозоров получил травмы.
Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали 16 апреля. В ФСБ сообщили, что им оказался россиянин Владимир Головченко. Задание ему передали по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждают в спецслужбе.
18 апреля суд постановил арестовать Головченко. Арестованный согласился сотрудничать и вину признал, добавили тогда в суде. Также накануне, 17 апреля, ФСБ задержала курьера, который доставил взрывчатку для подрыва машины.
23 апреля Прозоров сообщил о возвращении на работу после покушения. Он выписался из больницы и стал готовить новые расследования.
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