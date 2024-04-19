Суд арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-агента СБУ

Иван Паскарь (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-агента СБУ Василия Прозорова до 12 июня, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Ивана Паскаря обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 (Покушение на совершение теракта) ч. 1 ст. 222.1 УК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).



По версии следствия, он на своей машине перевез самодельное взрывное устройство.

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