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Политика ,  
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Суд арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-агента СБУ

Иван Паскарь
Иван Паскарь (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-агента СБУ Василия Прозорова до 12 июня, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Ивана Паскаря обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 (Покушение на совершение теракта) ч. 1 ст. 222.1 УК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По версии следствия, он на своей машине перевез самодельное взрывное устройство.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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