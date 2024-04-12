В Москве взорвался внедорожник

В Москве внедорожник взорвался после включения зажигания, водитель выжил

На севере Москвы автомобиль взорвался, когда водитель завел двигатель. На место выехали следователи, полиция ищет следы самодельной бомбы

Фото: Анастасия Серова / РБК

В Москве взорвался черный внедорожник, как только водитель включил зажигание, мужчина выжил, передают телеграм-каналы Baza, «112», Mash и Shot.

Сотрудник полиции, работающий на месте происшествия, сказал корреспонденту РБК «что-то взорвалось» и сообщил, что водитель пострадал.

Cледователи выехали на место происшествия, сообщили РБК в пресс-службе СК по Москве.

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Взрыв произошел во дворе на Коровинском шоссе, марка взорвавшегося автомобиля — Toyota Land Cruiser, передают каналы. По их данным, водитель получил травму ног, полиция ищет следы самодельного взрывного устройства.

На снимках с места происшествия заметно, что у Toyota Land Cruiser от взрыва повреждено днище. Повреждения получили также стоящие рядом автомобили BMW и Infinity.