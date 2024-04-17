ФСБ задержала курьера из дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова

ФСБ задержала курьера из дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ

Фото: АГН «Москва»

Силовики задержали курьера, который доставил взрывчатку для подрыва машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщает ФСБ. Им оказался гражданин России и Молдавии.

В спецслужбе сообщили, что компоненты взрывчатки были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.

12 апреля в Москве на Коровинском шоссе взорвался внедорожник бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Он получил травмы. Подозреваемого в подрыве задержали.

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