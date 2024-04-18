В Москве арестовали украинского агента за покушение на экс-сотрудника СБУ

Фото: АГН «Москва»

Суд арестовал мужчину, который подорвал автомобиль экс-офицера СБУ Василия Прозорова.

Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали 16 апреля. В ФСБ сообщили, что им оказался россиянин 1983 года рождения. Задание ему передали по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждают в спецслужбе. На видео, опубликованном ФСБ, после задержания, мужчина рассказывал, что с 2010 года проживал на Украине. По данным спецслужбы, в октябре прошлого года он «был завербован сотрудником СБУ». По заданию куратора, в марте он приехал в Россию и получил компоненты бомбы, собрал ее и «после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ» заминировал автомобиль.

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12 апреля днем во дворе дома на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Прозорова Toyota LandCruiser. Взрыв произошел, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. Прозоров получил травмы.

Прозоров еще в 2019 году рассказывал, что в 1999–2018 годах работал в СБУ, а с 2014 года, после Евромайдана и смены власти на Украине, «по идеологическим мотивам» начал сотрудничать с российскими спецслужбами.

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