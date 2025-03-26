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Военная операция на Украине ,  
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В ООН заявили, что не могут расследовать убийства журналистов без мандата

Сюжет
Военная операция на Украине
Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

ООН не имеет права проводить расследование убийств российских журналистов на Украине при отсутствии соответствующего мандата. Об этом заявил журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Что касается расследования, полагаю, мы не можем сделать это без соответствующего мандата, если нам этого не поручат», — ответил Дюжжарик на вопрос корреспондента.

Он также выразил соболезнования родным и коллегам погибших, подчеркнув, что журналисты вновь стали жертвами конфликта. По его словам, представители СМИ должны иметь возможность работать без угрозы для жизни.

Песков заявил, что по погибшим журналистам велся прицельный огонь
Политика
Дмитрий Песков

Военный корреспондент «Первого канала» 35-летняя Анна Прокофьева погибла 26 марта при выполнении редакционного задания — съемочная группа подорвалась на мине. В результате взрыва пострадал оператор Дмитрий Волков, который находился рядом с Прокофьевой.

За два дня до этого, 24 марта, в зоне боевых действий на Украине при ракетном ударе HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по журналистам был нанесен прицельный удар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту их гибели.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне российско-украинского конфликта погибли как минимум 30 журналистов из России.

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Теги
ООН убийства журналисты расследование Военная операция на Украине
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