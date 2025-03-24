 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК завел дело после гибели журналистов «Звезды» и «Известий»

СК завел дело после гибели журналиста «Известий» и сотрудников «Звезды» в ЛНР
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Андрей Панов / VK
Александр&nbsp;Сиркели
Фото: Александр Федорчак / VK
Фото: Андрей Панов / VK
Александр&nbsp;Сиркели
Фото: Александр Федорчак / VK
Фото: Андрей Панов / VK
Александр Сиркели
(Фото: aleksandrsirkeli / VK)
Фото: Александр Федорчак / VK

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело из-за гибели в зоне военной операции журналиста «Известий» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сказали в СК.

По данным СК, погибшие сотрудники СМИ находились в поселке Михайловка в ЛНР, который обстреляли украинские силы. Вместе с ними, как уточнили следователи, был и Федорчак.

Оператор и водитель «Звезды» погибли в ЛНР из-за удара HIMARS
Общество

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что всего погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ. Также пострадал 14-летний подросток. Пасечник уточнил, что обстреляно было село Михайловка в Кременском муниципальном округе.

По данным «Известий», 28-летний Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Его последний репортаж об обстановке на купянском направлении в Харьковской области вышел в эфир накануне, 23 марта.

Он находился на съемках вместе с сотрудниками «Звезды», когда по машине с журналистами ударили двумя HIMARS, сообщал телеканал.

Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Суджанском районе был ранен корреспондент ТАСС. В агентстве уточнили, что речь идет о Михаиле Скуратове.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ЛНР Известия «Звезда» журналисты Военная операция на Украине
Материалы по теме
Корреспондент «Известий» погиб в зоне спецоперации
Политика
Оператор и водитель «Звезды» погибли в ЛНР из-за удара HIMARS
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 18:20
«Мастер и Маргарита», Снигирь и Цыганов получили премию «Ника»Общество, 23:40
Организаторы ударов по российским аэродромам заочно получили пожизненноеПолитика, 23:25
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 22:41
Госдеп назвал цель переговоров России и США в Саудовской АравииПолитика, 22:34
Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часовПолитика, 22:34
СК завел дело после гибели журналистов «Звезды» и «Известий»Политика, 22:28
Оператор и водитель «Звезды» погибли в ЛНР из-за удара HIMARSОбщество, 22:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ракетных войсках начались плановые проверки по итогам обученияОбщество, 22:07
ТАСС сообщил о работе России и США над совместным заявлениемПолитика, 22:06
Газета узнала о планах привлечь Макгрегора к суду за разжигание ненавистиСпорт, 21:55
Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрииТехнологии и медиа, 21:51
Журналист случайно попал в закрытый чат для обсуждения ударов СШАПолитика, 21:31
Карпин заявил, что не видит будущих Месси и Роналду в сборной РоссииСпорт, 21:28
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25