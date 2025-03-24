СК завел дело после гибели журналистов «Звезды» и «Известий»
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело из-за гибели в зоне военной операции журналиста «Известий» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сказали в СК.
По данным СК, погибшие сотрудники СМИ находились в поселке Михайловка в ЛНР, который обстреляли украинские силы. Вместе с ними, как уточнили следователи, был и Федорчак.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что всего погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ. Также пострадал 14-летний подросток. Пасечник уточнил, что обстреляно было село Михайловка в Кременском муниципальном округе.
По данным «Известий», 28-летний Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Его последний репортаж об обстановке на купянском направлении в Харьковской области вышел в эфир накануне, 23 марта.
Он находился на съемках вместе с сотрудниками «Звезды», когда по машине с журналистами ударили двумя HIMARS, сообщал телеканал.
Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Суджанском районе был ранен корреспондент ТАСС. В агентстве уточнили, что речь идет о Михаиле Скуратове.
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