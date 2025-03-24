СК завел дело после гибели журналистов «Звезды» и «Известий»

СК завел дело после гибели журналиста «Известий» и сотрудников «Звезды» в ЛНР

Фото: Андрей Панов / VK Александр Сиркели (Фото: aleksandrsirkeli / VK) Фото: Александр Федорчак / VK

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело из-за гибели в зоне военной операции журналиста «Известий» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сказали в СК.

По данным СК, погибшие сотрудники СМИ находились в поселке Михайловка в ЛНР, который обстреляли украинские силы. Вместе с ними, как уточнили следователи, был и Федорчак.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что всего погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ. Также пострадал 14-летний подросток. Пасечник уточнил, что обстреляно было село Михайловка в Кременском муниципальном округе.

По данным «Известий», 28-летний Федорчак работал в зоне боевых действий с 2022 года. Его последний репортаж об обстановке на купянском направлении в Харьковской области вышел в эфир накануне, 23 марта.

Он находился на съемках вместе с сотрудниками «Звезды», когда по машине с журналистами ударили двумя HIMARS, сообщал телеканал.

Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Суджанском районе был ранен корреспондент ТАСС. В агентстве уточнили, что речь идет о Михаиле Скуратове.