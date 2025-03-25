Песков заявил, что по погибшим журналистам велся прицельный огонь

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

По погибшим в зоне военной операции сотрудникам СМИ велся прицельный огонь, их намеренно хотели убить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Огонь велся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на акты нападения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта и считает реакцию международного сообщества недостаточной.

В зоне военной операции на Украине 24 марта в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Также был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

Кроме того, глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Суджанском районе был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

По факту гибели журналистов Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело.



«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сказали в СК.

По данным СК, погибшие сотрудники СМИ находились в поселке Михайловка в ЛНР, который обстреляли украинские силы.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что всего в результате удара погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ. Также пострадал 14-летний подросток. Пасечник уточнил, что обстреляно было село Михайловка в Кременском муниципальном округе.