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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что по погибшим журналистам велся прицельный огонь

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

По погибшим в зоне военной операции сотрудникам СМИ велся прицельный огонь, их намеренно хотели убить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Огонь велся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на акты нападения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта и считает реакцию международного сообщества недостаточной.

В зоне военной операции на Украине 24 марта в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Также был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

Кроме того, глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Суджанском районе был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

По факту гибели журналистов Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, 144, 167 УК (убийство; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)», — сказали в СК.

По данным СК, погибшие сотрудники СМИ находились в поселке Михайловка в ЛНР, который обстреляли украинские силы.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что всего в результате удара погибли шесть человек, включая троих сотрудников СМИ. Также пострадал 14-летний подросток. Пасечник уточнил, что обстреляно было село Михайловка в Кременском муниципальном округе.

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Военная операция на Украине журналисты «Звезда» Известия Дмитрий Песков Украина Россия
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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