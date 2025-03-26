Стала известна причина гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой

Анна Прокофьева (Фото: zhurnalistka_z / Telegram)

Военкор «Первого канала» 35-летняя Анна Прокофьева погибла после того, как ее съемочная группа подорвалась на мине. Об этом сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Прокофьева начала работать на «Первом канале» в 2023 году. Она освещала события на фронте, вела репортажи из зоны боевых действий. До этого работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня».

«РИА Новости» пишет, что военкор работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону спецоперации.

Также «Первый канал» сообщил о пострадавшем операторе Дмитрии Волкове, который находился рядом с Прокофьевой в момент взрыва.

Двумя днями ранее, 24 марта, в зоне военной операции на Украине в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по сотрудникам СМИ велся прицельный огонь, их намеренно хотели убить. По факту гибели журналистов Следственный комитет России возбудил уголовное дело.