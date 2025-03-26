 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Стала известна причина гибели военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой

Военкор Анна Прокофьева погибла при подрыве съемочной группы на мине
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева (Фото: zhurnalistka_z / Telegram)

Военкор «Первого канала» 35-летняя Анна Прокофьева погибла после того, как ее съемочная группа подорвалась на мине. Об этом сообщили РБК в пресс-службе телеканала.

Прокофьева начала работать на «Первом канале» в 2023 году. Она освещала события на фронте, вела репортажи из зоны боевых действий. До этого работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня».

«РИА Новости» пишет, что военкор работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года, вела в Telegram блог для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону спецоперации.

Также «Первый канал» сообщил о пострадавшем операторе Дмитрии Волкове, который находился рядом с Прокофьевой в момент взрыва.

Погибли сотрудники "Звезды" и "Известий"

Двумя днями ранее, 24 марта, в зоне военной операции на Украине в результате удара ракетами HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по сотрудникам СМИ велся прицельный огонь, их намеренно хотели убить. По факту гибели журналистов Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Читайте РБК в Telegram.

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
погибшие Военкор Белгородская область
Материалы по теме
Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Политика
Оператор и водитель «Звезды» погибли в ЛНР из-за удара HIMARS
Общество
Глава ЛНР уточнил число погибших от ракетного удара ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
РКН заблокировал рязанский портал медиагруппы ShkulevТехнологии и медиа, 12:27
Российский призер Паралимпиады погиб в зоне военной операцииСпорт, 12:24
Гуцул после задержания заявила о своей невиновностиПолитика, 12:20
НСПК сообщила, что работает над устранением сбоев в системе переводов СБПФинансы, 12:16
В аэропорту Нового Уренгоя опрокинулся на бок самолет Ан-12Общество, 12:13
Телеведущего Цивилева похоронят на Митинском кладбищеОбщество, 12:07
Хинштейн рассказал о состоянии раненого оператора «Первого канала»Политика, 12:05
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Как российские студенты могут учиться бесплатно в ТурцииРБК Компании, 12:00
Кокорин заявил, что точно не будет завершать карьеру в РоссииСпорт, 12:00
Биржевые цены на медь в США обновили исторический максимумИнвестиции, 11:58
Как построить идеальный клиентский сервис в IT-компании за 3 шагаPro, 11:56
Стала известна причина гибели военкора «Первого канала» Анны ПрокофьевойПолитика, 11:54
Захарова обвинила Украину в гибели военкора «Первого канала» ПрокофьевойПолитика, 11:50
Квартиру из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу в Нью-ЙоркеНедвижимость, 11:50